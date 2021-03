Tour Eiffel : résultat net récurrent de 46,4 ME en 2020

Les revenus locatifs bruts progressent de +1,1 % à 92,9 ME en 2020 à périmètre constant et hors vacance stratégique.



Les revenus locatifs nets des charges diminuent de ‐5,7 %, en ligne avec l'évolution du taux d'occupation.



L'Actif Net Réévalué EPRA de continuation (NTA) par action évolue de 52,2 E à 53,0 E à fin 2020.



Le résultat d'exploitation courant ressort à 61,2 ME (contre 71,3 ME). Le résultat EPRA (résultat net récurrent) ressort à 46,4 ME, soit 2,38 E par action. Le Cash‐Flow Courant s'élève pour l'exercice à 38,0 ME soit 2,30 E par action, contre 2,91 E en 2019.



