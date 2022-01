Tour Eiffel : nouvelle cession immobilière à Nîmes

La Société de la Tour Eiffel annonce la cession du centre commercial les 7 Collines, situé à Nîmes, à un investisseur privé.



Cette cession porte sur un ensemble immobilier réparti en quatre bâtiments, totalisant une surface de plus de 18.000 m2, dont 14.000 m2 de commerces et de 4.000 m2 environ de bureaux, ainsi que plus de 500 places de stationnement en extérieur.



Acquis en 2009, le centre commercial a été récemment réhabilité.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.