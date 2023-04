La societe de la Tour Eiffel et la ville de nanterre plantent le premier arbre du FUTUR

HOTEL d'ACTIVITES « Nanturra »

1er actif DU CONCEPT LILK « Light Industrial, Last kilometer » déposé PAR LA SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL et qui développe de la logistique urbaine à étages

La plantation symbolique du 1er arbre pour le lancement du chantier de Nanturra, hôtel d'activités à étages, a eu lieu aujourd'hui, au cœur du Parc Eiffel Nanterre-Seine (25 rue des Hautes Pâtures à Nanterre), en présence de Christel Zordan, Directrice générale de La Société de La Tour Eiffel, de Patrick Jarry, Maire de Nanterre et Conseiller départemental des Hauts-de-Seine et de l'architecte du projet, Paul Mayla.





Situé à 10 minutes de La Défense, l'hôtel d'activités à étages Nanturra, profitera d'une position stratégique et sera construit sur du foncier disponible du Parc Eiffel Nanterre-Seine (74 000 m²), détenu par la Société de la Tour Eiffel depuis 2016.

Conçu pour offrir une grande polyvalence et accueillir une variété de locataires, (activités industrielles, logistique urbaine et du dernier kilomètre, activités tertiaires), l'immeuble offrira une surface d'activités en étages de près de 5 400 m², comprenant 10 lots, de 200 m² et 1 000 m².

Les deux niveaux supérieurs de l'immeuble disposeront d'une accessibilité optimisée pour les véhicules grâce à une rampe double flux, dotée d'un système antigel. Au premier étage, une aire de livraison et de stationnement sera prévue pour les poids lourds petits porteurs de 10 tonnes. Au deuxième étage, une aire sera réservée aux véhicules légers.

Une attention particulière dans l'efficacité énergétique sera apportée dans le cadre d'une démarche environnementale exigeante visant une certification BREEAM Excellent. Cela se traduira notamment par l'installation de panneaux solaires. Les utilisateurs seront encouragés à participer à cette démarche en utilisant les 27 bornes de recharge pour véhicules électriques qui seront mises à leur disposition.

L'actif bénéficiera d'un excellent accès routier : le long de l'autoroute A86 (super périphérique), à 2 km de l'autoroute A14 (liaison Nanterre-Orgeval), à 6 km de l'autoroute A15 (liaison Gennevilliers-Cergy), à 9 km du boulevard Périphérique et à 12 km de l'autoroute A13 (liaison Paris–Caen). Il profitera également d'une bonne accessibilité via les transports en commun, notamment avec la gare de Nanterre-Université (RER A) et Parc Pierre Lagravère (T2).

Un contrat de promotion immobilière (CPI) avec AXESS a été signé en décembre 2022 pour une livraison prévue mi-2024.

« Cette opération s'inscrit dans notre stratégie de diversification de notre patrimoine. Notre approche en logistique urbaine, portée par notre concept déposé LILK, vise à développer des actifs multimodaux à toute proximité des centres urbains, en utilisant notamment la verticalité et lutter ainsi contre l'artificialisation des sols. Nanturra est en cela notre premier hôtel d'activités à étages, et celui-ci est le fruit de beaucoup d'études notamment sur la rampe hors gel et à double flux permettant aux camions et aux camionnettes de monter jusqu'au niveau R+2. Nous ne doutons pas que cet immeuble trouvera rapidement ses utilisateurs et avons déjà, à ce jour, identifié 2 ou 3 autres sites potentiels en Ile-de-France. » déclare Christel Zordan, Directrice générale de la Société de La Tour Eiffel.

« Ce projet s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement économique de la ville qui consiste à maintenir la diversité et mixité économique et favoriser le maintien des activités productives en ville. Nanturra présente une belle opportunité pour nos entreprises qui cherchent un produit immobilier mixte intégrant bureau et activité. Outre la réponse à un besoin réel en locaux d'activité sur le territoire, ce projet participe à la création de nouveaux emplois. » ajoute Patrick Jarry, Maire de Nanterre.

Données clés du Parc Eiffel Nanterre-Seine

Surface de 74 000 m²

Taux d'occupation : 93%

Environ 3 000 salariés répartis sur nos 21 immeubles

A propos de la Soci été de la Tour Eiffel

La Société de la Tour Eiffel, avec un patrimoine de 1,8 Md€, est une foncière intégrée à forte culture de services. Agile, elle opère sur différentes classes d'actifs (bureaux, logistique, résidentiel géré, commerces) dans le Grand Paris et dans les grandes métropoles régionales. Active sur l'ensemble du cycle immobilier, elle accompagne ses locataires, des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, par une pratique exigeante de gestion directe de ses actifs. En matière de RSE, la Société de la Tour Eiffel déploie une démarche volontaire et transverse qui s'inscrit pleinement dans ses orientations stratégiques.

La Société de la Tour Eiffel est cotée sur Euronext Paris (compartiment B) – Code ISIN : FR0000036816 – Reuters : TEIF.PA – Bloomberg : EIFF.FP – Membre des indices IEIF Foncières, IEIF Immobilier France

www.societetoureiffel.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yJptYpxnkmbHmZubZ8ZpZpWXnGiXkmaXbWSZlGabZ5qZbG+Tm5lobJqVZnBql2pp

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/79253-communique-de-presse-societe-de-la-tour-eiffel-lilk-nanturra.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2023 ActusNews