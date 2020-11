Tour Eiffel (société De La) : La Société de la Tour Eiffel accélère son recentrage avec la cession de la Galerie Commerciale Dorian à Saint-Etienne

La Société de la Tour Eiffel, acteur de référence de l'immobilier de bureaux sur le Grand Paris et dans les régions à fort potentiel, annonce la vente de la Galerie commerciale Dorian, située dans le centre de Saint-Etienne, à COSEM, centre de santé multidisciplinaire privé français (médecine toute spécialité, chirurgie dentaire et radiologie et laboratoires d'analyses médicales).

Avec cette opération, la Société de la Tour Eiffel poursuit son plan de cession d'un montant global de 190 M€ annoncé en 2019 et dont la réalisation est largement engagée.

La Galerie Dorian, galerie commerciale d'une superficie de 5 160 m², est composée d'un ensemble de commerces répartis sur deux niveaux (rez-de-chaussée et premier étage). L'actif, acquis par Affine en décembre 2006, situé dans le centre-ville de Saint-Etienne (Loire) avait été identifié comme une ligne non stratégique du portefeuille lors de la fusion avec Société de la Tour Eiffel fin 2018.

Un travail approfondi des équipes de la foncière, en étroite collaboration avec la Ville de Saint-Etienne, avait conduit d'abord à fermer la galerie fin 2019 et à mener en commun une recherche d'acquéreur.

Cette opération s'inscrit dans le déploiement proactif du plan de recentrage des actifs du patrimoine de la foncière sur le Grand Paris et les régions à fort potentiel en France.

La Société de la Tour Eiffel continue ainsi de renforcer ses fondamentaux financiers et de réaffirmer son positionnement 100 % bureaux, 80% Grand Paris et 20% en Région.

Poursuite du plan de cession en ligne avec les ambitions de la Société de la Tour Eiffel

« Nous poursuivons la mise en œuvre de notre stratégie de recentrage tout en l'adaptant à un contexte conjoncturel exceptionnel lié à la Covid 19. Initié en 2019, pour répondre à notre ambition d'asseoir un positionnement 100/80/20 sur le Grand Paris et les régions à fort potentiel, notre plan de cession est très bien engagé avec plus de 60% déjà réalisés. La vente de la Galerie commerciale Dorian est également un nouvel exemple de la capacité de la foncière à travailler main dans la main avec les collectivités territoriales », précise Thomas Georgeon, Directeur Général de la Société de la Tour Eiffel.

Notaire : Oudot et Associés

Contacts

Relations Presse

Laetitia Baudon - Directrice Conseil

Agence Shan

Tél : + 33 (0)1 44 50 58 79

laetitia.baudon@shan.fr

A propos de la Société de la Tour Eiffel



La Société de la Tour Eiffel, avec un patrimoine de 1,9 Md€, est une foncière tertiaire intégrée à forte culture de services. Opérant sur l'ensemble du cycle immobilier, elle accompagne ses clients, des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, par une pratique exigeante de gestion directe de ses actifs situés dans des territoires à fort potentiel de croissance. La foncière inscrit la gestion de son patrimoine immobilier, aujourd'hui en forte expansion, dans la durée, avec un plan de recentrage stratégique du portefeuille 100 % bureaux, 80 % Grand Paris et 20 % en Région à potentiel et s'est imposée comme un acteur de référence.



Société de la Tour Eiffel est cotée sur Euronext Paris (compartiment B) - Code ISIN : FR0000036816 - Reuters : TEIF.PA - Bloomberg : EIFF.FP - Membre des indices IEIF Foncières, IEIF Immobilier France



www.societetoureiffel.com

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nZpxZphvk23HmZ9qlMhsbGhsl25kyGScbWmWyWpwZ57FbmqVm5dpm5idZm9nlWpo

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/66052-10_11_2020_cp_tour-eiffel_cession_st-etienne.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews