Tour Eiffel (société De La) : La Société de la Tour Eiffel amorce le développement de son Parc Eiffel Paris-Saclay avec la livraison de deux bâtiments préloués

La Société de la Tour Eiffel, acteur de référence de l'immobilier de bureaux sur le Grand Paris et dans les régions à potentiel, annonce la livraison, sur le Parc Eiffel Paris-Saclay à Orsay, de 2 immeubles de 7 600 m² et 6 000 m² initiés début 2019. Les deux actifs ont chacun fait l'objet de la signature d'un BEFA (Bail en Etat Futur d'Achèvement) par la société IBM et la Communauté Paris-Saclay (CPS).

La livraison de cette opération, d'une superficie totale de 13 600 m² dont 12 960m² de bureaux et activités et

700 m² de restaurant interentreprises, marque l'amorce du développement du Parc Eiffel Paris-Saclay (36 000 m²). Situé au sud du Grand Paris, le parc tire d'ores-et-déjà parti de l'attractivité de ce territoire à fort potentiel : 8ème pôle de recherche mondial, excellence universitaire (Université Paris-Saclay 14ème du classement de Shangaï), connectivité (RER B, gare TGV et à moins de 5 mn à pied de la future station du Grand Paris Express L18).

La Société de la Tour Eiffel a développé un ensemble immobilier adapté aux besoins des locataires, modulable dans le temps, écologiquement responsable et offrant un environnement paysager abondant et harmonieux. Les deux bâtiments visent la certification HQE Excellent et bénéficieront du label Eco Jardin et biosourcé, décerné au Parc Eiffel Paris-Saclay, matérialisant l'engagement quotidien de la foncière en matière de responsabilité environnementale.

Ces atouts ont séduit IBM et la Communauté Paris-Saclay dès le lancement de leur construction : La CPS installera son siège regroupant 27 communes, et de son côté, IBM implantera son centre de recherche dédié à l'Intelligence Artificielle.

« La livraison de cette première phase du Parc Eiffel Paris-Saclay, prise à bail par deux acteurs majeurs (public et privé), témoigne de la pertinence stratégique de nos choix d'implantations notamment dans le Sud du Grand Paris, hub attractif en pleine expansion. Nous sommes à ce titre ravis de collaborer efficacement avec les services de la mairie d'Orsay, la communauté de Paris-Saclay et l'EPAPS pour développer l'attractivité de ce projet ambitieux pour le Grand Paris et continuer de s'inscrire comme un acteur proactif du développement des territoires. » commente Thomas Georgeon, directeur général de la Société de la Tour Eiffel.

Architecte et urbaniste : Paul Mayla

