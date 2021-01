La Société de la Tour Eiffel, acteur de référence de l'immobilier de bureaux sur le Grand Paris et dans les Régions à fort potentiel, annonce la réalisation d'une double opération : la cession d'un actif non stratégique de 3 300 m² aux Ulis dans l'Essonne et le renforcement de sa présence au sein du Parc du Golf d'Aix-en-Provence avec l'acquisition d'un bâtiment d'une superficie de 580 m².

La Société de la Tour Eiffel poursuit le déploiement de son plan de cession d'actifs non stratégique, avec la vente d'un bâtiment vacant d'une superficie de 3 300 m² à la SIV (Société Immobilière Villemiland-Wissous), situé aux Ulis dans l'Essonne, à la valeur d'expertise. Entamé depuis le 1er semestre 2019, ce plan de cession a pour objectif d'assurer un recentrage de la foncière sur ses objectifs prioritaires, le Grand Paris et les Régions à fort potentiel. Ce plan de cession est très bien engagé avec près de 61% sécurisés.

Dans le même temps, la foncière renforce sa présence sur le Parc du Golf à Aix-en-Provence par l'acquisition d'un bâtiment de bureaux « Rubis » auprès d'un propriétaire privé. L'actif, d'une superficie totale de 580 m², composé de 2 niveaux (rez-de-chaussée et rez-de-jardin) ainsi que de 20 parkings extérieurs, est intégralement loué auprès d'un bureau d'étude d'ingénierie de premier plan. Idéalement positionné au cœur du Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence, le Parc du Golf est reconnu pour sa forte attractivité avec un taux d'occupation avoisinant les 100%. Cette opération porte le taux de détention de la foncière à près de 75 % des surfaces totales du parc et complète les précédentes acquisitions réalisées en 2019.

« Le maintien d'une telle dynamique dans le contexte actuel témoigne de la pertinence de notre business model et de l'engagement sans faille des équipes de la foncière. Nous sommes en ligne avec la feuille de route de notre plan de cessions et menons nos acquisitions avec prudence et professionnalisme » commente Thomas Georgeon, directeur général de la Société de la Tour Eiffel.

Conseils lors de l'opération de cession : Oudot et associés

Conseils lors de l'opération d'acquisition : cessionnaire : Oudot Notaires & cédant : Feraud & Voglimacci Notaires

A propos de la Société de la Tour Eiffel



La Société de la Tour Eiffel, avec un patrimoine de 1,9 Md€, est une foncière tertiaire intégrée à forte culture de services. Opérant sur l'ensemble du cycle immobilier, elle accompagne ses clients, des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, par une pratique exigeante de gestion directe de ses actifs situés dans des territoires à fort potentiel de croissance. La foncière inscrit la gestion de son patrimoine immobilier, aujourd'hui en forte expansion, dans la durée, avec un plan de recentrage stratégique du portefeuille 100 % bureaux, 80 % Grand Paris et 20 % en Région à potentiel et s'est imposée comme un acteur de référence.



Société de la Tour Eiffel est cotée sur Euronext Paris (compartiment B) – Code ISIN : FR0000036816 – Reuters : TEIF.PA – Bloomberg : EIFF.FP – Membre des indices IEIF Foncières, IEIF Immobilier France



www.societetoureiffel.com

