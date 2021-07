Tour Eiffel (société De La) : La Société de la Tour Eiffel annonce la prise à bail de 1 100m² par Now Connected dans la Tour Lilleurope

La Société de la Tour Eiffel annonce la signature d'un bail commercial d'une durée ferme de 9 ans avec Now Connected. Portant sur 1 100 m² au sein de la Tour Lilleurope à Lille, ce nouveau concept de bureaux ouvrira ses portes en octobre 2021. Cette nouvelle prise à bail porte le taux d'occupation de l'immeuble à 84 %.

La solution Now Connected a été lancée en juin 2020 par BNP Paribas Real Estate et Now Corworking (acteur indépendant du coworking). Elle vise à apporter une offre inédite de création, d'aménagement, de commercialisation et d'exploitation des espaces de travail répondant aux attentes nouvelles du marché tertiaire de sécurité et de flexibilité, tant pour le propriétaire que pour l'utilisateur. La nouvelle société s'installera dans le hall de l'immeuble (atrium) ainsi qu'au 11ème étage pour y développer son concept et sa communauté de coworkers. Pour permettre l'arrivée de ce nouveau locataire, la Société de la Tour Eiffel a réalisé des investissements afin de repenser entièrement l'atrium de l'immeuble, optimiser la surface privative de l'étage et répondre aux besoins spécifiques de ce concept innovant. De fait, l'espace permettra l'adaptabilité et l'optimisation de la rentabilité pour les clients de Now Connected.

Cette tour emblématique de Lille, d'une superficie de plus de 25 000m² sur 24 étages, propriété de la Société de la Tour Eiffel, bénéficie d'une implantation stratégique puisqu'elle « enjambe » la gare TGV Lille Europe, au cœur du quartier d'affaires Euralille.

« Nous sommes ravis d'accueillir au sein de la Tour Lilleurope, le premier projet de développement de Now Connected en région. Ce choix témoigne de l'attractivité des espaces développés par la Société de la Tour Eiffel, répondant aux besoins de projets novateurs impliquant adaptabilité et flexibilité. Fidèle à notre vision de foncière intégrée, nous confierons également à Now Connected l'animation du hall de la Tour Lilleurope avec, notamment, la mise en place d'un panel de services et l'animation d'un work café. » commente Bruno Meyer, directeur général délégué de la Société de la Tour Eiffel.

À propos de Now Connected :

Now Connected est une filiale de Now coworking, entreprise offrant un nouvel art de vivre le travail et développant des espaces de coworking premium dans toute la France.

Now Connected propose aux investisseurs, entreprises utilisatrices, collectivités locales, la mise en place ou la gestion d'espaces flexibles sur des surfaces qu'ils détiennent.

Retrouvez nos espaces et actualités sur : https://now-connected.com

