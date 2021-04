La Société de la Tour Eiffel, a signé avec Now Coworking la prise à bail de plus de 3 300 m², pour une durée ferme de 9 ans. Fondée en 2015, Now Coworking est spécialisée dans le développement d'espaces de coworking premium et flexibles ; acteur national de référence présent dans plusieurs grandes villes françaises (Paris, Marseille, Lille, Lyon, Rouen, Bordeaux). Cette signature fait suite à la conclusion, en mars 2019, d'un Bail en l'Etat Futur d'Achèvement (BEFA) sur le site de Bordeaux. Cet espace de coworking a ouvert le 19 avril 2021.

La Société de la Tour Eiffel, propriétaire depuis fin 2018, après avoir amorcé la mutation de cet ensemble immobilier par la mise en place du nouveau concept Bord'eau Village, poursuit ainsi le repositionnement du site par le développement de la mixité de l'offre et des usages au sein de ce lieu au cœur de Bordeaux, en bord de la Garonne. Désormais, Bord'eau Village combine commerces, loisirs, lifestyle, bars, restaurants, activités tertiaires et enseignement. Il en fait un site particulièrement prisé des Bordelais et des touristes.

Now Coworking, offre ainsi depuis la mi-avril 2021 de nouveaux espaces de coworking constitués d'une surface de bureaux de près de 2 800 m² et d'une superbe terrasse de plus de 500 m².

« Nous sommes très heureux de nous installer au Hangar 15 avec cette vue imprenable sur la Garonne et de faire découvrir aux Bordelais nos espaces de travail remarquables : + de 90 bureaux fermés privatifs, des espaces de travail nomades, des salles de créativité, des lieux de sociabilité (cuisine partagée, terrasse, bar, espace bien-être, baby-foot, salle de sport).

Nous avons su développer notre identité propre par des aménagements singuliers, qui sauront convenir à de nombreuses entreprises du territoire. » précise Maxime Givon, Directeur Général de Now Coworking

« Nous sommes très heureux de ce développement au cœur d'une métropole aussi dynamique que Bordeaux. Ce projet nécessitait de répondre à un cahier des charges aux exigences spécifiques de flexibilité pour répondre à une demande de coworking qui ne cesse de se renforcer. La compétence de nos équipes à mener des projets innovants et de natures variées est ainsi à nouveau saluée ! » commente Bruno Meyer, Directeur Général Délégué de la Société de la Tour Eiffel.

Conseils de l'opération pour le bailleur : CBRE

Conseils de l'opération pour le preneur : Société DEUSEM

A propos de la Société de la Tour Eiffel



La Société de la Tour Eiffel, avec un patrimoine de 1,9 Md€, est une foncière tertiaire intégrée à forte culture de services. Opérant sur l'ensemble du cycle immobilier, elle accompagne ses clients, des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, par une pratique exigeante de gestion directe de ses actifs situés dans des territoires à fort potentiel de croissance. La foncière inscrit la gestion de son patrimoine immobilier, aujourd'hui en forte expansion, dans la durée, avec un plan de recentrage stratégique du portefeuille 100 % bureaux, 80 % Grand Paris et 20 % en Région à potentiel et s'est imposée comme un acteur de référence. Société de la Tour Eiffel est cotée sur Euronext Paris (compartiment B) – Code ISIN : FR0000036816 – Reuters : TEIF.PA – Bloomberg : EIFF.FP – Membre des indices IEIF Foncières, IEIF Immobilier France.

www.societetoureiffel.com

A propos de Now Coworking

Now Coworking, créé par Pascal Givon et Edouard Laubies, offre un nouvel art de vivre le travail en développant des espaces de coworking premium dans toute la France.

Avec 15 000 m2 d'espaces de coworking dans les plus grandes villes de France et plus de 3 000 coworkers, Now Coworking s'est imposé sur le marché du coworking français.

www.now-coworking.com

