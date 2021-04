- Edito de Bruno Meyer

- Paiement du dividende de 2 € par action

- Monsieur Didier Ridoret, renommé Président du Conseil d'administration

- Non-renouvellement du Directeur Général

- Prorogation du mandat du Directeur Général Délégué

- Maintien de la composition du Conseil d'administration et des comités spécialisés

« Un modèle robuste et des fondamentaux solides »

Pour de très nombreuses entreprises, l'année 2020 a été une année d'adaptation, entraînant un ralentissement de l'activité et éprouvant durement les capacités de résistance des organisations et leurs modèles de création de valeur.

Dans ce contexte, la Société de la Tour Eiffel a su faire preuve d'une remarquable résilience. Grâce à l'engagement et le professionnalisme de nos équipes, à notre structure intégrée et aux relations de proximité que nous avons construites avec chacun de nos locataires, nous avons été capables de réagir très rapidement et leur proposer des solutions adaptées. L'excellent taux de recouvrement que nous avons réussi à maintenir démontre la pertinence de cette approche et la robustesse de notre modèle.

Nous avons aussi bénéficié de la diversité de notre portefeuille et nous n'avons pas été exposés à des classes d'actifs ou à des secteurs d'activité ayant subi de plein fouet l'impact de la récession. La conjonction de ces deux facteurs nous a permis de traverser la crise en 2020 dans des conditions acceptables.

Pour autant, cette relative stabilité et la force de notre modèle ne nous immunisent pas contre toute menace. Il n'est pas à écarter que les conséquences économiques de la crise auront un impact sur nos activités.

Dans un environnement qui rend difficile toute forme de prévision, nous pouvons donc compter sur des fondamentaux solides et un actionnariat puissant et fidèle, capables de faire preuve de réactivité et d'anticipation. Pour les années à venir, nous avons clairement défini nos priorités, financières et commerciales : nous allons ainsi concentrer nos efforts sur la génération de cash-flow, l'amélioration de nos taux d'occupation et de marge, la finalisation du recentrage de notre portefeuille sur l'immobilier de bureaux, la maîtrise de notre endettement et l'accélération de nos développements.

Enfin, nous réfléchissons au bureau de demain, qui offrira plus de services, de confort, de résilience et une forme de garantie de santé et de bien-être. Ce sera l'une des priorités des années à venir.

Nous ne sous-estimons pas les défis qui se poseront à nous, mais nous savons être en mesure de les relever.

Bruno MEYER

Directeur Général Délégué

La Société de la Tour Eiffel, avec un patrimoine de 1,9 Md€, est une foncière tertiaire intégrée à forte culture de services.

Opérant sur l'ensemble du cycle immobilier, elle accompagne ses clients, des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, par une pratique exigeante de gestion directe de ses actifs situés dans des territoires à fort potentiel de croissance. La foncière inscrit la gestion de son patrimoine immobilier, dans la durée, avec un plan de recentrage stratégique du portefeuille 100 % bureaux.

Société de la Tour Eiffel est cotée sur Euronext Paris (compartiment B) - Code ISIN : FR0000036816 - Reuters : TEIF.PA - Bloomberg : EIFF.FP - Membre des indices IEIF Foncières, IEIF Immobilier France

www.societetoureiffel.com

Compte-rendu de l'Assemblée générale et des conseils d'administration du 29 avril 2021

L'Assemblée générale mixte des actionnaires de la Société de la Tour Eiffel s'est réunie le 29 avril 2021 à huis-clos au 8 place de l'Opéra, 75002 Paris(1), sous la présidence de Didier Ridoret.

Messieurs Bruno Meyer, Directeur Général Délégué et Eric Berlizon, Directeur Administratif et Financier, ont été désignés scrutateurs au cours du Conseil d'administration ayant précédé l'Assemblée générale. Catherine Wallerand, Secrétaire Général, a été désignée secrétaire de séance.

Le quorum s'est établi à 67,423 % et l'assemblée a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises. Les résultats complets des votes sont consultables sur le site internet de la Société de la Tour Eiffel et figurent également aux présentes.

Paiement du dividende de 2 € par action

L'Assemblée Générale a décidé de distribuer une somme de 5.082.667 euros prélevée sur le bénéfice distribuable de l'exercice 2020 ainsi qu'un montant prélevé sur la prime d'émission de 28.096.813 euros, afin de former une distribution totale de 2,00 euros par action, en numéraire. La distribution sera mise en paiement le 15 juin 2021 et le détachement du coupon interviendra le 11 juin 2021.

Maintien de la composition du Conseil d'administration

Les mandats d'administrateur et de Président du Conseil d'administration de Didier Ridoret ont été renouvelés.

La cooptation de Jacques Chanut, en remplacement de Hubert Rodarie a été ratifiée par l'Assemblée et son mandat a été renouvelé pour une durée de trois ans. Les mandats de Didier Ridoret, Patrick Bernasconi, SMAvie BTP, MM PUCCINI, AG REAL ESTATE, SURAVENIR, ont également été renouvelés pour une durée de trois années.

Les mandats de l'ensemble de ces administrateurs viendront à expiration à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2023.

Le mandat de censeur d'Alain Chaussard a pris fin à l'issue de l'assemblée générale de la Société.

Maintien de la composition des comités spécialisés

Le Conseil d'administration a maintenu la composition des comités à l'identique pour une durée expirant à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2021 :

Pour le Comité d'audit : Bibiane de Cazenove a été renouvelée à son poste de présidente, les autres membres sont Jacques Chanut et Agnès Auberty, représentante permanente de SMAvie BTP,

Pour le Comité des Nominations et des Rémunérations : Patrick Bernasconi a été renouvelé à son poste de président, les autres membres sont Pierre Esparbès, représentant permanent de SMABTP, Patrick Sagon, représentant permanent de la Mutuelle Générale,

Pour le Comité d'Investissement : Marie Wiedmer Brouder a été renouvelée à son poste de présidente, les autres membres sont : Serge Fautré, représentant permanent de AG REAL ESTATE, Didier Ridoret, Christine Sonnier, Jean-Yves Mary, représentant permanent de MM PUCCINI.

Non-renouvellement du Directeur Général

Le Conseil d'administration du 29 avril 2021 qui s'est tenu postérieurement à l'Assemblée Générale, a pris acte et constaté que le mandat de Directeur Général de Thomas Georgeon n'avait pas été renouvelé et a pris fin à l'issue de l'Assemblée Générale.

Prorogation du mandat du Directeur Général Délégué

Le Conseil d'administration du 29 avril 2021 qui s'est tenu postérieurement à l'Assemblée Générale, a pris acte de la prorogation du mandat de Monsieur Bruno Meyer en qualité de Directeur Général Délégué de la Société qui avait été décidée lors du Conseil du 11 mars 2021, jusqu'à la désignation du successeur du Directeur Général non renouvelé.

(1) : Conformément aux dispositions renouvelées de l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l'habilitation conférée par la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'Assemblée Générale Mixte de la Société de la Tour Eiffel du 29 avril 2021 s'est tenue à huis clos sans que les actionnaires et autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement, l'assemblée a été retransmise en direct sur le site internet de la société et les actionnaires qui le souhaitaient ont pu poser des questions en cours de réunion, après vérification de leur identité et qualité d'actionnaire.

Détail des résolutions votées

Sur la base des éléments transmis par SGSS, teneur de compte de la Société et en charge de la tenue de l'assemblée générale

Quorum (%) : 67,423

Quorum (actions) : 11 181 986

Nombre total d'actions (hors actions autodétenues) : 16 584 647

Actionnaires présents ou représentés : 0

Actionnaires Actions Voix Présents N/A N/A N/A Représentés 0 0 0 Pouvoirs au Président 194 506 535 506 535 Vote par correspondance 208 10 675 451 10 675 451 TOTAL 402 11 181 986 11 181 986

Date à retenir : 28 juillet 2021 après Bourse publication des comptes consolidés semestriels 2021

Relations Presse

Laetitia Baudon - Directrice Conseil

Agence Shan

Tél. + 33 (0)1 44 50 58 79

laetitia.baudon@shan.fr

