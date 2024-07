Dans un environnement toujours très volatil, la Société de la Tour Eiffel poursuit la mise en œuvre de sa feuille de route en ajustant son déploiement au contexte de marché chahuté. Elle continue de viser une transformation durable d'un patrimoine qu'elle souhaite plus en ligne avec les évolutions du marché immobilier français tant en termes d'usage (2/3 bureaux, 1/3 diversifié), de géographie (2/3 Grand Paris, 1/3 Grandes Métropoles Régionales) qu'en termes de qualité environnementale et sociétale (80 % de certification). Les immeubles cédés ces dernières années ont été choisis selon différents critères, dont la surexposition à une zone géographique, le montant des travaux à opérer pour des mises aux normes règlementaires et environnementales, ou encore pour des raisons de rationalisation du portefeuille. Depuis 2022, la Société a vendu une douzaine d'immeubles pour des valeurs allant de 400 k€ à un peu plus 30 M€, tout en représentant globalement près de 200 M€, soit 11 % du patrimoine de la foncière.

