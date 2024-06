Tourism Holdings Limited est une entreprise touristique basée en Nouvelle-Zélande. La société est un loueur de véhicules récréatifs commerciaux. Elle exploite également des entreprises de tourisme d'aventure, de technologie du voyage et de fabrication de véhicules commerciaux. En Nouvelle-Zélande/Australie, elle exploite des marques de location (Maui, Britz, Apollo, Mighty, Hippie, Cheapa Campa), de fabrication (Action Manufacturing, Apollo), de vente au détail (Talvor, Kea, Winnebago, Adria, Coromal, Windsor), de concessionnaires (RV Super Centre, Apollo RV Sales, Kratzmann, George Day, Sydney RV, E-Camperco), les technologies de voyage (TripTech) et les attractions touristiques (Kiwi Experience et le groupe Discover Waitomo, qui comprend Waitomo Glowworm Caves, Ruakuri Cave, Aranui Cave et The Legendary Black Water Rafting Co.). En Amérique du Nord, elle exploite les marques de location Road Bear RV, El Monte RV, CanaDream, Britz et Mighty. Au Royaume-Uni et en Europe, elle exploite les marques de location Just go, Apollo et Bunk Campers.