RAPPORT DE GESTION ET ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS INTERMÉDIAIRES Au 30 septembre 2023 et pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 30 septembre 2023 et 2022

TABLE DES MATIÈRES 1 Rapport de gestion 35 États financiers consolidés résumés intermédiaires 39 Notes afférentes aux états financiers consolidés résumés intermédiaires

RAPPORT DE GESTION Le présent rapport de gestion doit être lu à la lumière des états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités de Tourmaline Oil Corp. (« Tourmaline » ou la « société ») et des notes y afférentes aux 30 septembre 2023 et 2022 et pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos à ces dates et des états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Les états financiers consolidés et le rapport de gestion peuvent être consultés au www.sedarplus.caou au www.tourmalineoil.com. Le présent rapport de gestion est daté du 1er novembre 2023. L'information financière contenue aux présentes a été établie en conformité avec les Normes internationales d'information financière (les « IFRS »), qui sont parfois désignées dans le présent rapport de gestion sous le nom de principes comptables généralement reconnus (les « PCGR ») et qui ont été publiées par l'International Accounting Standards Board. Les montants en dollars sont exprimés en monnaie canadienne, sauf indication contraire. Le présent rapport de gestion contient des mesures financières déterminées, à savoir des mesures financières non conformes aux PCGR, un ratio financier non conforme aux PCGR et des mesures de gestion du capital. Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » pour obtenir de l'information sur les mesures financières non conformes aux PCGR, le ratio financier non conforme aux PCGR et les mesures de gestion du capital suivants utilisés dans le rapport de gestion : « flux de trésorerie », dépenses d'investissement », « revenus nets d'exploitation », « revenus nets d'exploitation par bep », « fonds de roulement ajusté » et « dette nette ». Ces mesures financières déterminées n'ayant pas nécessairement une définition normalisée, conformément à la réglementation en valeurs mobilières, elles doivent être définies clairement, accompagnées des mises en garde pertinentes et rapprochées avec les mesures conformes aux PCGR les plus semblables, le cas échéant. Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » pour obtenir un complément d'information sur la définition, le calcul et le rapprochement de ces mesures. Énoncés prospectifs - Certaines informations concernant Tourmaline contenues dans le présent rapport de gestion, notamment l'évaluation par la direction des projets et des activités d'exploitation futurs de la société, renferment des énoncés prospectifs comportant des risques et des incertitudes connus et inconnus importants. L'utilisation des termes « prévoir », « continuer », « estimer », « s'attendre à », « peut », « pourra », « projeter », devrait », « être d'avis » et d'expressions similaires signale des énoncés prospectifs. Ces énoncés représentent les projections internes, les prévisions, les estimations ou les points de vue de Tourmaline, en ce qui a trait notamment au montant estimé et au calendrier des dépenses d'investissement ou autres, à la dette, aux charges, à la production, aux flux de trésorerie ou aux produits futurs prévus, de même que les autres attentes, points de vue, projets, objectifs, hypothèses, intentions ou énoncés au sujet d'événements ou de la performance futurs. Ces énoncés ne sont que des prévisions, et les événements ou résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués dans les énoncés prospectifs. Dans la mesure où de telles estimations constituent des prévisions financières, elles ont été approuvées par la direction et le conseil d'administration de Tourmaline le 1 er novembre 2023 et elles figurent dans les présentes afin d'aider les lecteurs à comprendre les flux de trésorerie prévus en fonction des hypothèses se rapportant notamment aux dépenses d'investissement et à la production qui Rapport de gestion | 1

sont décrites dans les présentes; les lecteurs sont prévenus que ces renseignements pourraient ne pas convenir d'autres fins. Bien que Tourmaline soit d'avis que les attentes dont il est fait mention dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut garantir les résultats, les niveaux d'activité, la performance ou les réalisations futurs, car ces attentes comportent, en soi, d'importants risques, incertitudes et éventualités d'ordre commercial, économique, concurrentiel, environnemental, politique et géopolitique, social et réglementaire. Plus particulièrement, les énoncés prospectifs contenus dans le présent rapport de gestion renferment des énoncés portant notamment sur les éléments suivants : le volume des réserves de pétrole brut, de condensat, de LGN (liquides de gaz naturel) et de gaz naturel et les produits et flux de trésorerie nets futurs qui en seront tirés; les zones productives possibles; le calendrier des dépenses d'investissement et les fins auxquelles elles seront engagées; les attentes concernant la capacité de la société à réunir des capitaux et à accroître continuellement les réserves grâce à des acquisitions et à des activités de mise en valeur; l'accès aux marchés des titres d'emprunt et des titres de capitaux propres; les prévisions concernant les cours du marché et les coûts; les caractéristiques de rendement des biens visant le pétrole brut, le condensat, les LGN et le gaz naturel de la société; les niveaux de production, et la composition des produits de pétrole brut, de condensat, de LGN et de gaz naturel; les versements de tout dividende (régulier ou exceptionnel) ainsi que le calendrier et le montant connexes; les attentes à l'égard de rachats d'actions potentiels; les résultats d'exploitation et les résultats financiers futurs de Tourmaline; les programmes de dépenses d'investissement; l'offre et la demande de pétrole brut, de condensat, de LGN et de gaz naturel; les taux de redevances futurs; les plans de forage, de mise en valeur et de complétion et les résultats en découlant; les terrains dont les droits arriveront à expiration; les sorties et les ententes de coentreprise; le montant des charges d'exploitation, des frais de transport ainsi que des charges générales et administratives; le traitement accordé par les régimes de réglementation gouvernementaux et les lois et les règlements d'ordre fiscal et environnemental; le solde estimé des comptes fiscaux. De plus, les déclarations concernant les « réserves » sont réputées constituer des énoncés prospectifs, car elles se fondent sur une évaluation implicite, qui se base sur certaines estimations et hypothèses, selon laquelle les réserves décrites pourront être exploitées de façon rentable dans l'avenir. Ces énoncés prospectifs comportent de nombreux risques et incertitudes, dont la plupart échappent à la volonté de la société, notamment l'incidence de la conjoncture économique générale; la volatilité et le caractère incertain des cours du pétrole brut, du condensat, des LGN et du gaz naturel; la conjoncture sectorielle; la fluctuation des cours de change et des taux d'intérêt; l'imprécision des estimations en matière de réserves; les obligations inhérentes aux activités liées au pétrole brut, au condensat, aux LGN et au gaz naturel; les risques environnementaux, politiques, géopolitiques, sociaux et liés à la réglementation; les évaluations erronées de la valeur des acquisitions et des programmes de prospection et de mise en valeur; la concurrence; l'indisponibilité de personnel ou de cadres qualifiés et d'une main-d'œuvre qualifiée; la capacité de la société à conserver sa notation de première qualité; les modifications apportées aux lois liées à l'impôt sur le revenu ainsi qu'aux lois et règlements d'ordre fiscal et environnemental et aux programmes incitatifs dans le secteur du pétrole et du gaz naturel; les dangers tels que les incendies, les explosions, les éruptions, la formation de cratères et les déversements, autant d'événements qui peuvent entraîner des dommages considérables aux puits, aux installations de production et autres biens, ou à l'environnement lui-même, de même que provoquer des blessures corporelles; la volatilité des marchés boursiers; la capacité d'obtenir suffisamment de capitaux de sources internes et externes; l'obtention des approbations réglementaires ou externes requises; les risques liés aux changements climatiques; les conditions atmosphériques extrêmes (y compris les feux de forêts); l'inflation; les risques liés à la chaîne d'approvisionnement; les risques de guerre (notamment la guerre en Ukraine et la guerre Rapport de gestion | 2

Israël-Hamas), d'hostilités, de cyberattaques, d'insurrection populaire et de pandémies (notamment la COVID-19); les effets et les incidences de la COVID-19, décrits plus en détail dans le présent document; la conjoncture économique générale et les marchés; et les autres risques dont il est fait mention sous la rubrique « Facteurs de risque » de la dernière notice annuelle de la société, qui peut être consultée au www.sedarplus.ca et sous la rubrique « Risques d'entreprise et incertitudes » du présent rapport de gestion. En ce qui concerne les énoncés prospectifs contenus dans le présent rapport de gestion, Tourmaline a formulé des hypothèses concernant les éléments suivants : les prix des marchandises, les régimes de redevances et les lois fiscales actuels et futurs; les taux de production des puits et les volumes de réserves futures; la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée; le calendrier et le montant des dépenses d'investissement; les cours de change futurs; l'incidence de l'intensification de la concurrence; la conjoncture économique et les conditions générales sur les marchés des capitaux; la disponibilité de matériel de forage et de matériel et de services connexes; l'incidence des règlements édictés par des organismes gouvernementaux; les coûts d'exploitation futurs, les obligations de démantèlement et la capacité de commercialiser avec succès le pétrole brut, le condensat, le gaz naturel et les LGN. Sans limiter la portée de ce qui précède, les versements futurs de dividendes, le cas échéant, et le niveau de dividende connexe sont incertains puisque la politique de dividende de la société et les fonds disponibles pour le versement de dividendes de temps à autre dépendra notamment des flux de trésorerie, des exigences financières pour les activités de la société et l'exécution de sa stratégie de croissance, des variations du fonds de roulement de même que du calendrier et du montant des dépenses d'investissement, des exigences en matière de service de la dette et d'autres facteurs qui échappent au contrôle de la société. De plus, la capacité de Tourmaline à verser des dividendes sera assujettie aux lois applicables (y compris le respect des critères de solvabilité imposés par le droit des sociétés) et les restrictions contractuelles contenues dans les instruments régissant sa dette, y compris sa facilité de crédit. La direction présente ce sommaire des hypothèses et des risques liés aux énoncés prospectifs dont il est fait état dans le présent rapport de gestion afin de fournir aux lecteurs un point de vue plus complet sur les activités d'exploitation futures de Tourmaline; ces informations pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Les résultats, la performance et les réalisations réels de Tourmaline pourraient différer considérablement de ceux qui sont exprimés ou suggérés par ces énoncés prospectifs et, par conséquent, aucune garantie ne peut être donnée que l'un ou l'autre des événements prévus dans ces énoncés surviendra ou se produira et, s'il se produisait, quels avantages, s'il en existe, la société en tirerait. Les lecteurs doivent garder à l'esprit que la liste des facteurs qui précède n'est pas exhaustive. Ces énoncés prospectifs sont faits en date du présent rapport de gestion, et la société n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, ou d'événements ou de résultats futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Rapport de gestion | 3

Conversion en bep - Les montants par baril d'équivalent pétrole ont été calculés selon un taux de conversion de six mille pieds cubes de gaz naturel pour un baril d'équivalent pétrole (6 : 1). Les barils d'équivalent pétrole (« bep ») peuvent prêter à confusion, surtout s'ils sont utilisés de façon isolée. Un ratio de conversion du bep de six kpi3 pour un baril est fondé sur une méthode de conversion en énergie équivalente qui s'applique principalement au bec du brûleur et ne représente pas une valeur d'équivalence à la tête du puits. De plus, étant donné que le ratio de valeur entre le gaz naturel et le pétrole brut fondé sur les prix en vigueur du gaz naturel et du pétrole brut est considérablement différent du ratio d'équivalence énergétique de 6 : 1, le ratio de conversion de 6 : 1 pourrait être trompeur en tant qu'indicateur de valeur. CONTEXTE D'EXPLOITATION Des inquiétudes se sont fait ressentir partout dans le monde quant à l'approvisionnement en pétrole et en gaz naturel depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie au début de 2022, ce qui a entraîné une hausse des prix de référence des marchandises ainsi qu'une volatilité accrue de ces derniers. En outre, ce conflit a alimenté la hausse des pressions inflationnistes sur les gouvernements, les entreprises et les collectivités, les coûts étant en hausse depuis 2021. En réaction à la hausse de l'inflation, les banques centrales de partout dans le monde ont commencé augmenter les taux d'intérêt en 2022, situation qui a perduré en 2023. En raison de l'incertitude qui entoure l'ampleur, la durée et les résultats possibles des facteurs énumérés précédemment, la société n'est actuellement pas en mesure de prévoir l'incidence à long terme sur ses activités, ses liquidités, sa situation financière et ses résultats; cette incidence pourrait toutefois être significative. Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Risques d'entreprise et incertitudes » du présent rapport de gestion pour obtenir de plus amples renseignements sur certains risques auxquels sont exposés Tourmaline, ses entreprises et ses activités. Mise à jour réglementaire La réglementation concernant notamment les émissions et le carbone qui a une incidence sur les enjeux liés au climat et aux changements climatiques est en évolution constante. En ce qui a trait à l'information liée aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance et au climat (« ESG »), l'International Sustainability Standards Board (l'« ISSB ») a publié ses deux premières normes IFRS sur la durabilité, soit IFRS S1, Obligations générales en matière d'informations financières liées à la durabilité, et IFRS S2, Informations à fournir en lien avec les changements climatiques (ensemble, les « normes de l'ISSB »). Les normes de l'ISSB visent à constituer des normes sur la présentation d'informations liées à la durabilité qui soient uniformes, comparables et fiables à l'échelle mondiale. L'application obligatoire des normes ISSB dépend des processus d'approbation ou de réglementation de chaque pays. Dans le cas de la société, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») sont chargées d'élaborer les obligations en matière d'informations liées au climat pour les émetteurs assujettis au Canada. Les ACVM ont publié pour commentaires le projet de règlement 51-107 sur l'information liée aux questions climatiques, qui vise à instaurer des obligations d'information liées au climat pour les émetteurs assujettis au Canada, à quelques exceptions près. Le Conseil canadien des normes d'information sur la durabilité (le « CCNID ») participera avec les ACVM à l'examen des normes de l'ISSB afin de déterminer s'il convient de les adopter au Canada. Tant que les ACVM et le CCNID n'auront pas statué sur les normes d'information sur la durabilité au Canada, les sociétés ouvertes au pays ne sont pas tenues de les adopter. La société est dans l'attente de nouvelles directives des ACVM au sujet de leurs règles définitives. Rapport de gestion | 4

Dans le cas où la société n'est pas en mesure de respecter les exigences d'information en matière de durabilité des autorités de réglementation et les attentes actuelles et futures des investisseurs, des fournisseurs d'assurance ou d'autres parties prenantes, ses activités et sa capacité d'intéresser et de fidéliser du personnel qualifié, d'obtenir des permis, des licences, des inscriptions, des approbations et des autorisations réglementaires de la part de divers organismes gouvernementaux et de réunir des capitaux pourraient en subir des conséquences défavorables. Le coût de la conformité à ces normes et à d'autres normes qui pourraient être élaborées ou évoluées au fil du temps n'a pas encore été déterminé. La société continue de surveiller l'évolution de la réglementation en matière d'ESG et son incidence éventuelle sur la société. Présentation d'informations sur le développement durable La société publie un rapport annuel sur le développement durable, qui contient de l'information détaillée sur les résultats en matière d'ESG et qui peut être consulté sur le site Web de la société à l'adresse https://sustainability.tourmalineoil.com. Dans le cadre de l'élaboration du rapport sur le développement durable, les normes du Sustainability Accounting Standards Board (le « SASB ») ont été utilisées comme point de référence pour déterminer les facteurs de durabilité importants pour les parties prenantes de Tourmaline. La société a appliqué la norme SASB Oil & Gas - Exploration Production Standard (« SASB EM-EP ») ainsi que les normes de la Global Reporting Initiative (« GRI ») 305-2 Energy Indirect (Scope 2) GHG Emissions [émissions indirectes de GES (niveau 2)]. La société a également pris en compte les recommandations du groupe de travail sur la divulgation de l'information financière relative aux changements climatiques et a inclus des thèmes de réflexion et des mesures mis de l'avant par l'ISSB. ACQUISITIONS IMPORTANTES Aucune acquisition importante n'a été réalisée au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2023. Le tableau qui suit résume les acquisitions importantes réalisées par la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Prix d'achat 1) (en millions Production 2) Acquisition Type Date UGT de dollars) (en bep/j) Aitken Creek Infrastructure 12 avril 2022 BC Montney 235,3 $ s. o. Rising Star Entreprise 10 août 2022 Spirit River 191,1 $ 5 700 Ces montants reflètent le prix d'achat en trésorerie et (ou) en actions ordinaires, mais ne comprennent pas la prise en charge d'un fonds de roulement

(dette nette). Production estimée à la date de prise d'effet de l'acquisition. Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Dépenses d'investissement » du présent rapport de gestion et à la note 5 des états financiers consolidés de la société pour obtenir plus d'information sur ces transactions. Rapport de gestion | 5

PRODUCTION Trimestres clos les Périodes de neuf mois closes les 30 septembre 30 septembre 2023 2022 Variation 2023 2022 Variation Gaz naturel (en kpi3/j) 2 318 316 2 240 641 3 % 2 364 246 2 314 655 2 % Pétrole (en b/j) 11 618 10 915 6 % 11 466 10 817 6 % Condensat (en b/j) 32 737 29 813 10 % 32 395 31 895 2 % LGN (en b/j) 71 783 67 729 6 % 70 132 68 718 2 % Équivalent pétrole (en bep/j) 502 524 481 897 4 % 508 034 497 206 2 % Production en stockage (vendue à partir du stockage) (en bep/j) 3 440 2 931 17 % 2 514 746 237 % Total des volumes produits (en bep/j) 505 964 484 828 4 % 510 548 497 952 3 % Gaz naturel (en %) 77 % 77 % 78 % 78 % Pour le trimestre clos le 30 septembre 2023, la production a augmenté de 4 % pour atteindre en moyenne 502 524 bep/j, contre 481 897 bep/j pour le trimestre correspondant de 2022. Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2023, la production moyenne a augmenté de 2 % pour se situer à 508 034 bep/j comparativement à 497 206 bep/j pour la période correspondante de 2022. L'augmentation de la production pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2023 reflète le succès du programme d'exploration et de production de la société. Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2023, la production de la société a été perturbée par un cas de force majeure sur la conduite Nord de Pembina Pipeline Corporation, ce qui a entraîné la baisse des volumes de LGN au premier trimestre de 2023, et par les interruptions de production liées aux feux de forêt en Alberta et en Colombie-Britannique au deuxième trimestre 2023. Outre les volumes de production moyens mentionnés précédemment, au troisième trimestre de 2023, la société a injecté 3 440 bep/j de gaz naturel dans des installations de stockage. Au troisième trimestre de 2023, les volumes produits moyens se sont établis à 505 964 bep/j. Au troisième trimestre de 2022, 2 931 bep/j de gaz naturel avaient été injectés dans les installations de stockage, ce qui avait donné lieu à des volumes produits moyens de 484 828 bep/j. La société possède des installations de stockage à Dawn et à PG&E Citygate. Elles lui donnent l'occasion d'y entreposer du gaz naturel dans les périodes où les prix des marchandises sont plus faibles (normalement, en été) et de l'en retirer lorsque les prix sont plus élevés (normalement, en hiver). La société a une capacité totale de stockage de 6,0 Gpi3. Pour l'ensemble de l'exercice 2023, il est prévu que la production s'établisse à 520 000 bep/j, conformément aux prévisions présentées dans le rapport de gestion de la société pour le semestre clos le 30 juin 2023. Rapport de gestion | 6

PRODUITS ET PROFIT RÉALISÉ (PERTE RÉALISÉE) Trimestres clos les Périodes de neuf mois closes les 30 septembre 30 septembre (en milliers) 2023 2022 Variation 2023 2022 Variation Gaz naturel Ventes attribuables à la production 677 481 $ 989 106 $ (32) % 2 174 059 $ 3 874 154 $ (44) % Prime sur les activités de gestion des risques 121 111 331 230 (63) % 615 554 102 666 500 % Profit réalisé (perte réalisée) sur les instruments financiers 173 001 (212 779) 181 % 460 465 (489 665) 194 % 971 593 1 107 557 (12) % 3 250 078 3 487 155 (7) % Pétrole Ventes attribuables à la production 109 188 111 488 (2) % 300 601 352 276 (15) % Prime sur les activités de gestion des risques 4 393 3 338 32 % 12 537 8 987 40 % (Perte réalisée) sur les instruments financiers (4 428) (14 766) 70 % (7 912) (56 343) 86 % 109 153 100 060 9 % 305 226 304 920 - % Condensat Ventes attribuables à la production 317 212 306 184 4 % 904 370 1 069 742 (15) % Prime (perte) sur les activités de gestion des risques (471) 183 (357) % (1 576) (3 785) 58 % (Perte réalisée) sur les instruments financiers (12 605) (41 046) 69 % (23 113) (168 082) 86 % 304 136 265 321 15 % 879 681 897 875 (2) % LGN Ventes attribuables à la production 207 286 270 592 (23) % 606 183 882 150 (31) % (Perte) sur les activités de gestion des risques (5 930) - (100) % (6 488) - (100) % Profit réalisé (perte réalisée) sur les instruments financiers 1 691 326 419 % 13 434 (5 726) 335 % 203 047 270 918 (25) % 613 129 876 424 (30) % Total Ventes attribuables à la production 1 311 167 1 677 370 (22) % 3 985 213 6 178 322 (35) % Prime sur les activités de gestion des risques 119 103 334 751 (64) % 620 027 107 868 475 % Profit réalisé (perte réalisée) sur les instruments financiers 157 659 (268 265) 159 % 442 874 (719 816) 162 % Total des produits tirés de la vente des marchandises, prime sur les activités de gestion des risques et profit réalisé (perte réalisée) sur les instruments financiers 1 587 929 $ 1 743 856 $ (9) % 5 048 114 $ 5 566 374 $ (9) % Rapport de gestion | 7