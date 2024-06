Tourmaline Oil Corp. est une société canadienne d'exploration et de production de pétrole brut et de gaz naturel. La société se concentre sur la croissance à long terme grâce à un programme agressif d'exploration, de développement, de production et d'acquisition dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien. Elle opère dans trois bassins, à savoir l'Alberta Deep Basin, le NEBC Montney Gas/Condensate et le Peace River Triassic Oil. La société détient des participations dans 16 usines de gaz naturel dans le bassin profond de l'Alberta. Elle possède et exploite cinq installations de traitement du gaz naturel d'une capacité totale d'environ 325 millions de pieds cubes par jour (Mpi3/j), ainsi que les réseaux de collecte de gaz et l'infrastructure de traitement des LGN correspondants dans le bassin gazier de NEBC Montney. La société possède et exploite deux batteries pétrolières dans le bassin pétrolier triasique de Peace River, qui traitent environ 48 000 barils de fluides par jour, le gaz naturel associé étant livré à un tiers pour traitement.