Toutabo : Readly acquiert ePresse.fr pour renforcer sa position de leader européen de kiosque de presse en ligne.

Readly acquiert ePresse.fr pour renforcer sa position de leader européen de kiosque de presse en ligne.

Readly AB a conclu un accord pour acquérir Toutabo SA (FR0010621722 - MLABO), l'éditeur du kiosque numérique ePresse.fr.

Avec cette opération, Readly acquiert 97.32% des actions émises de Toutabo SA.À travers sa plateforme numérique ePresse.fr, Toutabo SA est l'un des principaux distributeurs d'abonnements à des journaux et magazines au format numérique en France.

Avec cette acquisition Readly s'implante en France et renforce son leadership en Europe.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de croissance de Readly qui a pour ambition de devenir le leader en France, un des plus grands marchés en Europe en termes de presse.

En intégrant à son catalogue 1 000 magazines et 300 journaux, Readly s'implante en France et s'ouvre au marché francophone représentant 500 millions de personnes à travers le monde.

Le catalogue de titres du Kiosque numérique ePresse.fr comprend l'essentiel du Top 100 des titres présents à l'ACPM, avec notamment la presse quotidienne nationale et régionale, les magazines d'information générale et spécialisée, couvrant toutes les thématiques. En proposant ce catalogue de titres français, Readly souhaite étendre la diffusion de ses contenus auprès des 500 millions de francophones. C'est une manière pour Readly de participer au rayonnement de la culture française dans le monde, tout en développant l'usage du numérique.

Par cet accord, Readly souhaite développer sa collaboration avec les éditeurs français et entretenir un modèle « gagnant - gagnant »

En s'appuyant sur Toutabo, Readly souhaite continuer de préserver les intérêts de plus de 280 éditeurs français présents sur le kiosque numérique ePresse. Dans un marché en mutation Readly souhaite renforcer les relations privilégiées qui ont permis à Toutabo de gagner leur confiance.

Readly permettra aux éditeurs français de gagner un nouveau lectorat sur les marchés existants et dans le reste du monde. En effet, grâce à ses technologies, et à la qualité de son catalogue, Readly propose d'accéder au meilleur de la presse. Chaque utilisateur peut trouver les thématiques qui l'intéressent et bénéficier d'un véritable confort de lecture complété par des fonctionnalités telles que la recherche par mots clés. Readly accompagne ainsi l'évolution des usages et les nouvelles attentes des lecteurs de presse numérique.

Contexte de l'opération

En France, le marché de la presse est estimé à environ 7,2 milliards d'€ avec une pénétration du numérique d'environ 30%. Le développement en France s'inscrit dans la stratégie de croissance de Readly et son ambition de s'implanter sur 1 à 3 nouveaux marchés par an. L'acquisition renforcera le leadership de la société en Europe, avec une offre totale de 6.000 magazines en ligne, provenant de plus de 1.000 éditeurs, et créera une plate-forme capable de générer une croissance à long terme.

Les synergies attendues par ce rapprochement sont la combinaison de l'expertise locale de Toutabo sur le marché français avec les ressources techniques, l'expérience produit, les capacités de croissance et la dimension internationale de Readly. A terme, cette acquisition soutiendra l'objectif financier de Readly de générer une croissance annuelle d'au moins 30%.

- Nous sommes ravis de rejoindre un leader européen pionnier comme Readly et je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec l'équipe. Nous avons senti que le moment était venu pour Toutabo de faire partie d'un plus grand ensemble. Avec le portefeuille de titres internationaux, une présence dans 11 pays et les ressources techniques de Readly, je suis certain que ce rapprochement apportera des opportunités de croissance pour toutes les parties et aura un impact positif sur la transformation et la numérisation de la presse. Notre engagement commun à rendre le journalisme de qualité facilement accessible au public numérique se traduira en fin de compte par une augmentation du lectorat des magazines et des journaux français, dans notre pays et dans les marchés francophones, a déclaré Jean-Frédéric Lambert, PDG de Toutabo.

A propos de ePresse:

ePresse est la plateforme de distribution de presse numérique de la société Toutabo SA Créé en 2005, Toutabo est un collecteur historique d'abonnements presse qui propose un catalogue de plus de 1200 titres, sur un marché très fluctuant d'environ 3000 journaux et magazines. En 2015, Toutabo a acquis ePresse, acteur de référence de la presse numérique, qui présente plus de 1200 titres, avec l'offre la plus large du marché sur la PQN et la PQR. ePresse commercialise ses titres soit à l'unité, soit selon un système d'achat de crédits à utiliser sur tout le site, soit via un abonnement « classique », à la fois en BtoC et en BtoB, soit en lecture illimitée sur un large catalogue grâce à son offre Kiosque Premium. Les marques « Toutabo », « ePresse », « Monkiosque », « monkiosque.fr monkiosque.net », « Inter magazines » et « Pressedefrance » sont des marques propriétés de la société Toutabo, déposées à l'INPI. La société est inscrite sur EURONEXT ACCESS Paris, Code ISIN : FR0010621722 - Code Mnémonique MLABO. Il est rappelé que la diffusion directe ou indirecte dans le public des instruments financiers permettant d'accéder au capital de TOUTABO ne peut être réalisée qu'auprès d'Investisseurs qualifiés (confer 411-2 du code monétaire financier).

A propos de Readly

Readly est le leader européen des services d'abonnement numérique offrant un accès illimité à environ 5 000 titres haut de gamme et plus de 140 000 numéros de 900 éditeurs différents pour 9,99 euros par mois. Readly a aujourd'hui une présence mondiale sur 50 marchés, avec plus de 420 000 abonnés payants. En 2020, le chiffre d'affaires s'est élevé à 353 millions de SEK.

Readly souhaite transformer la consommation de contenu de magazine, en offrant une expérience plus riche et un choix plus important. L'objectif de l'entreprise est d'apporter la magie des magazines dans le futur, permettant la découverte et la pérennisation de contenus de qualité.

Readly encourage les lecteurs à découvrir de nouveaux contenus par le biais de recommandations, de fonctionnalités éditoriales, de sélections personnalisées ainsi qu'en proposant des titres en exclusivité sur sa plateforme. Grâce à une expérience utilisateur unique et une application très appréciée (notée 4,7 sur l'App Store, 8 heures de temps de lecture en moyenne par abonné et par mois, 41% d'utilisateurs actifs par jour), Readly atteint un haut niveau d'engagement des utilisateurs et une rétention des revenus élévée.

