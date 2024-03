Towellers Limited est une entreprise pakistanaise qui fabrique et exporte des produits textiles, des vêtements et des serviettes. Les produits de la société comprennent des serviettes, des vêtements, de la literie et des produits pour bébés. Elle propose notamment des serviettes à ratière et à bordures, des serviettes ourlées, des serviettes jacquard tissées sur mesure et des serviettes brodées, imprimées, teintées dans la masse et unies. L'entreprise propose des serviettes institutionnelles et des serviettes pour la vente au détail. C'est un exportateur d'éponge au Pakistan. L'entreprise fabrique des vêtements en tricot. Sa division vêtements peut fabriquer une gamme variée de produits, des lignes de base aux collections à valeur ajoutée lavées et embellies, avec une unité socialement conforme, certifiée par divers détaillants. Ses capacités de tricotage en tricot circulaire comprennent l'interlock, le jersey, le piqué, l'éponge française, le molleton à deux et trois extrémités, ainsi que les bandes d'alimentation teintées dans la masse. La gamme de produits pour bébés de l'entreprise comprend des draps de lit, des jetés et des ensembles d'emmaillotage, ainsi que des couvertures pour bébés et des serviettes à capuchon.

Secteur Mobiliers de maison