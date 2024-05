Tower Limited est une société néo-zélandaise qui fournit des services d'assurance générale. La société opère dans deux secteurs géographiques : La Nouvelle-Zélande et la région Pacifique. Le secteur de la Nouvelle-Zélande comprend les activités d'assurance générale souscrites en Nouvelle-Zélande. Le secteur des îles du Pacifique comprend les activités d'assurance générale souscrites dans le Pacifique par les filiales et les succursales de la société. Elle propose divers types d'assurance, tels que l'assurance automobile, l'assurance habitation, l'assurance contenu, la couverture des travaux de rénovation, l'assurance propriétaire, l'assurance bateau, l'assurance entreprise, l'assurance voyage, l'assurance animaux de compagnie, l'assurance locataire, l'assurance habitation et contenu, l'assurance véhicules électriques, l'assurance motos et motocyclettes, l'assurance Lifestyle Block and Farm, l'assurance caravane ou remorque, l'assurance camping-car et VR, et le rabais multi-polices. Ses filiales comprennent Tower Insurance (Cook Islands) Limited et Tower Insurance (Fiji) Limited.