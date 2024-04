Tower Resources Ltd est une société d'exploration minière basée au Canada. La société se concentre sur la découverte et l'avancement de projets miniers économiques dans les Amériques. Ses projets comprennent Rabbit North, Nechako Gold et More Creek. Le projet Rabbit North comprend plus de 34 concessions minières couvrant 16 400 hectares (ha), situées à environ 14 kilomètres (km) au sud-ouest de New Gold Inc. et à 27 km au nord-est de Teck Resources Ltd. La propriété aurifère de Nechako comprend 10 concessions minières totalisant 2 975 hectares dans la région du plateau de Nechako, au centre de la Colombie-Britannique (BC). La propriété aurifère de Nechako est située à environ 30 km au nord-est du projet de développement Blackwater de New Gold Inc. La propriété More Creek comprend cinq tenures minérales totalisant 6 430 hectares dans le district du Triangle d'Or, au nord-ouest de la Colombie-Britannique. Le projet est situé à plus de 120 km au nord de Stewart, en Colombie-Britannique, et à environ 10 km à l'est de la propriété.

Secteur Sociétés minières intégrées