Les actions de Tower Resources plongent après un placement à prix réduit

Tower Resources PLC - Société pétrolière et gazière centrée sur l'Afrique - lève 2,3 millions de livres sterling dans le cadre d'un placement conditionnel de 4,6 millions d'actions au prix de 0,05 pence chacune, soit une décote de 56 % par rapport au cours de clôture de lundi à Londres, qui était de 0,11 pence. La société déclare qu'elle utilisera les fonds pour préparer le forage du puits Njom-3, y compris les paiements des services associés, et comme fonds de roulement. "Une partie des fonds levés sera également utilisée pour faire avancer les autres programmes de travail de la société pour 2023 en Namibie et en Afrique du Sud, y compris le travail de modélisation du bassin actuellement en cours sur la licence namibienne PEL 96 de la société", déclare Tower.

Le directeur général déclare : "Ce placement nous permet de faire un pas de plus vers nos engagements en matière de programmes de travail au Cameroun et en Namibie, et nous sommes heureux que nos progrès continuent d'être soutenus par de nouveaux actionnaires et des actionnaires existants."

Cours actuel de l'action : 0,053 pence l'unité, en baisse de 54 % mardi après-midi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 83%.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

