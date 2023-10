Tower Resources plc est une société pétrolière et gazière indépendante basée au Royaume-Uni. La société exploite des licences pétrolières et gazières en mettant l'accent sur des projets en Afrique. Elle a des projets au Cameroun, en Namibie, en Afrique du Sud et au Sahara occidental. La société, par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, détient une participation de 100 % dans le contrat de partage de production (PSC) Thali en eaux peu profondes dans le bassin du Rio del Rey, au large du Cameroun. Le PSC Thali couvre une zone d'environ 119,2 kilomètres carrés (km2), avec des profondeurs d'eau allant de 8 à 48 mètres, et se situe dans le bassin prolifique du Rio del Rey, dans la partie orientale du delta du Niger. Par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Tower Resources (Namibia) Limited, elle détient une participation de 80 % dans les blocs 1910A, 1911 et 1912B. Ces blocs couvrent 23 297 km2 dans le nord du bassin de Walvis et le Dolphin Graben (au large de la Namibie). La société détient également une participation de 50 % dans la licence Algoa-Gamtoos au large de l'Afrique du Sud. La licence Algoa-Gamtoos couvre environ 9 369 km2.