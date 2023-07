Tower Semiconductor Ltd. est une fonderie indépendante de semi-conducteurs qui se concentre principalement sur les technologies de processus spécialisés. La société se concentre sur la production de circuits intégrés (CI) sur la base des spécifications de conception de ses clients. La société fabrique des semi-conducteurs pour ses clients, principalement sur la base de conceptions tierces. Elle propose des géométries de fabrication de 0,35, 0,50, 0,55, 0,60, 0,80 micron et plus sur des plaquettes de 150 millimètres, 0,35, 0,18. 0,16, 0,13 et 0,11 micron sur les plaquettes de 200 millimètres, et 65 nanomètres et 45 nanomètres sur les plaquettes de 300 millimètres. Elle fournit également une assistance à la conception et des services techniques. Les circuits intégrés de la société sont intégrés dans une gamme de produits sur des marchés tels que l'électronique grand public, les ordinateurs personnels, les communications, l'automobile, les produits industriels et les dispositifs médicaux. La société possède des usines de fabrication aux États-Unis, en Israël et au Japon.