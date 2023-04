Town Centre achète les intérêts restants dans la JV Belgravia Living

Town Centre Securities PLC - Investisseur immobilier, exploitant de parkings et d'hôtels basé à Leeds, en Angleterre - Achète les 50% d'intérêts restants dans sa joint-venture Belgravia Living Group Ltd. La JV est entre la société et le groupe Highgrove, créée en 2016. Au 31 décembre, l'investissement de Town Center dans BLG s'élevait à 6,5 millions de livres sterling. L'investissement net réalisé aujourd'hui s'élève à 3,5 millions de livres sterling. L'investissement total s'élève désormais à 10 millions de livres sterling.

Edward Ziff, président et directeur général, déclare : " Burlington House a été notre premier projet de construction pour la location et a bien fonctionné. Nous constatons des niveaux élevés d'occupation et de croissance des loyers, ce qui nous donne la confiance nécessaire pour acquérir la participation restante dans BLG, tout en cherchant d'autres acquisitions et en avançant le développement de projets résidentiels potentiels au sein de notre portefeuille".

Cours actuel de l'action : 141,90 pence par action

Variation sur 12 mois : en baisse de 5,4

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.