TowneBank s'engage à proposer des services bancaires de détail et commerciaux à divers marchés en Virginie et en Caroline du Nord. La société exerce ses activités par l'entremise de trois secteurs : Services bancaires, Immobilier et Assurance. Le secteur bancaire offre des services de prêts et de dépôts aux clients de détail et commerciaux. Il offre également des services de courtage en prêts hypothécaires commerciaux et une variété de services d'investissement et de gestion d'actifs. Le secteur immobilier propose des services immobiliers résidentiels, des prêts hypothécaires, la gestion de propriétés de villégiature et l'assurance titres résidentielle et commerciale. Le secteur Assurance offre une gamme complète de produits d'assurance commerciale et de consommation et de services financiers, ainsi que des services d'avantages sociaux. Elle exploite plus de 45 bureaux bancaires (dont huit fonctionnent sous le nom de Farmers Bank, une division de TowneBank) dans les régions de Hampton Roads et du centre de la Virginie, ainsi que dans le nord-est et le centre de la Caroline du Nord. Ses filiales comprennent Towne Investments, LLC, TowneBank Heritage Forest, LLC et d'autres.

