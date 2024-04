Toyo Suisan Kaisha Ltd est une entreprise de fabrication de produits alimentaires basée au Japon. La société opère à travers six secteurs d'activité. Le secteur des fruits de mer est engagé dans l'achat, la transformation et la vente de fruits de mer sur les marchés nationaux et internationaux. Le segment des nouilles instantanées à l'étranger fournit des nouilles en tasse et en sac, principalement aux États-Unis et au Mexique. Le segment des nouilles instantanées nationales fournit des nouilles en sachet et en tasse au Japon. Le segment des aliments à basse température fabrique et vend des nouilles de sarrasin cuites à la vapeur et grillées, des ramen crus, des nouilles bouillies, des nouilles congelées et des produits de cocking commerciaux. Le segment des aliments transformés est engagé dans la fabrication et la vente d'aliments transformés tels que le riz emballé aseptiquement, le riz en cornue, la soupe, le dashi-no-moto, les flocons de bonite et les produits en pâte au Japon. Le secteur des produits congelés et de l'entreposage frigorifique est engagé dans la fourniture de services de stockage et de congélation. La société est également active dans le secteur des repas en sac et des aliments préparés.

Secteur Transformation des aliments