Toyota Industries Corporation : Morgan Stanley n'est pas inspiré par le dossier

Données financières JPY USD EUR CA 2023 3 251 Mrd 24 175 M 22 139 M Résultat net 2023 191 Mrd 1 418 M 1 298 M Dette nette 2023 1 034 Mrd 7 691 M 7 044 M PER 2023 12,0x Rendement 2023 2,46% Capitalisation 2 285 Mrd 16 994 M 15 564 M VE / CA 2023 1,02x VE / CA 2024 0,98x Nbr Employés 71 784 Flottant 47,7% Graphique TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 15 Dernier Cours de Clôture 7 360,00 JPY Objectif de cours Moyen 8 053,57 JPY Ecart / Objectif Moyen 9,42% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Akira Onishi Manager-Planning Tetsuro Toyoda Director & Vice President Kazue Sasaki Representative Director, VP & GM-Technology Shuzo Sumi Independent Outside Director Kenichiro Yamanishi Independent Outside Director