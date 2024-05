Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les marchés asiatiques atteignent le milieu de la semaine en naviguant dans des eaux relativement calmes, bien que les signes que la récente baisse des rendements obligataires américains et du dollar s'essouffle pourraient être sur le point de mettre fin à la récente reprise des actifs à risque.

Au cours des dernières 24 heures, on a pu observer certains signes dans ce sens : les actions de Hong Kong ont finalement enregistré une baisse mardi, et les indices boursiers des marchés asiatiques et émergents ont essentiellement terminé la journée à un niveau inchangé.

Il ne s'agit peut-être que d'une prise de bénéfices rationnelle et d'une réduction des positions. Le Hang Seng a connu sa plus longue série de gains quotidiens depuis 2018 et, plus tôt dans la journée, les indices MSCI Asia ex-Japan et Emerging Market ont atteint de nouveaux sommets en 15 mois et en deux ans, respectivement.

Les marchés japonais, quant à eux, dansent à nouveau sur leur propre musique, le yen étant de nouveau à la baisse après l'intervention présumée de la semaine dernière, qui a contribué à porter le Nikkei à son plus haut niveau depuis le 15 avril et à proximité de la barre des 39 000 points.

Il ne semble pas y avoir de catalyseur local évident mercredi pour donner aux marchés une impulsion dans un sens ou dans l'autre, avec seulement les chiffres du chômage et du commerce aux Philippines et les données commerciales de Taïwan sur le calendrier. Le yen et la roupie indonésienne pourraient être guidés par les chefs de leurs banques centrales respectives - le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, s'exprime lors d'un séminaire organisé par le journal japonais Yomiuri, et le gouverneur de la Banque d'Indonésie, Perry Warjiyo, aborde la situation économique actuelle lors d'un briefing avec la presse.

Avec la chute du yen vers 155,00 pour un dollar, Masato Kanda, le principal diplomate japonais en charge des devises, a averti mardi que Tokyo pourrait avoir à prendre des mesures contre tout mouvement désordonné et spéculatif sur le marché des changes. Entre-temps, les investisseurs ont eu un nouveau rappel mardi - comme s'ils en avaient besoin - des relations sino-américaines tendues lorsque TikTok et sa société mère ByteDance ont intenté un procès devant un tribunal fédéral américain afin de bloquer une loi signée par le président Biden qui forcerait la cession de l'application populaire de vidéos courtes ou l'interdirait. Cette affaire intervient le jour même où le président chinois Xi Jinping a quitté la France après un voyage de deux jours au cours duquel il n'a fait aucune concession majeure en matière de commerce ou de politique étrangère, alors même que le président Emmanuel Macron le pressait de parler d'accès au marché.

Les entreprises françaises et chinoises ont conclu quelques accords lundi, dans les domaines de l'énergie, de la finance et des transports, mais la plupart étaient des accords de coopération ou des engagements renouvelés de travailler ensemble. Rien d'assez significatif pour suggérer que les tensions commerciales glaciales entre la Chine et l'Occident sont sur le point de se dégeler. En ce qui concerne les entreprises, le constructeur automobile japonais Toyota publie ses résultats pour l'année 2024. Les analystes s'attendent à des résultats record de la part du constructeur automobile le plus vendu au monde, grâce à la demande de véhicules hybrides.

Mitsubishi et Yamaha font également partie des grandes entreprises qui publient leurs résultats.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- Le gouverneur de la Banque du Japon, M. Ueda, s'exprime

- Commerce taïwanais (avril)

- Résultats de Toyota (exercice 2024)