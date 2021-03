Coronavirus/USA-Le Texas lève l'obligation du port du masque

par Dan Whitcomb

3 mars (Reuters) - Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a publié mardi un décret levant l'obligation du port du masque et les restrictions imposées aux commerces dans l'Etat américain, le plus important assouplissement des mesures sanitaires à l'heure actuelle dans le pays, le plus touché au monde par la pandémie de coronavirus.

La décision d'autoriser la plupart des commerces texans à rouvrir la semaine prochaine intervient alors que de nombreux Etats américains et les principales villes du pays ont constaté un déclin du nombre des nouvelles contaminations quotidiennes et des hospitalisations.

Plusieurs entreprises, dont les constructeurs automobiles General Motors et Toyota et les magasins Target et Macy's, ont indiqué que leurs employés au Texas continueront de porter un masque sur leur lieu de travail.

"Il est désormais temps d'ouvrir le Texas à 100%", a dit le gouverneur républicain, dont c'est le premier mandat, au cours d'une conférence de presse. Il a précisé que le décret entrerait pleinement en vigueur le 10 mars.

Le texte lève dans tout l'Etat l'obligation du port du masque et interdit aux autorités locales de pénaliser des habitants ne portant pas une protection au visage. Les commerces sont autorisés à rouvrir dans les comtés où le nombre d'hospitalisations est faible.

Greg Abbott a dit être en mesure d'alléger les restrictions sanitaires parce que le Texas, troisième Etat américain le plus peuplé avec 29 millions d'habitants, avait administré près de 5,7 millions de doses de vaccin contre le coronavirus.

Cette décision va à l'encontre de la position du président démocrate Joe Biden, qui a exhorté les Américains à continuer de respecter des précautions sanitaires, dont le port du masque, jusqu'à ce que la campagne de vaccination permette d'enrayer l'épidémie.

Le Texas se remet des effets désastreux d'une vague de froid historique le mois dernier qui a provoqué d'importantes coupures de courant à travers l'Etat.

