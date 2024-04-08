* TOYOTA : RÉORGANISATION DE LA STRUCTURE COMMERCIALE DE DAIHATSU ET DE TOYOTA OVERSEAS, À PARTIR DU 1ER MAI
* DAIHATSU : VISE A DEVENIR UNE "ENTREPRISE DE MOBILITE CENTREE SUR LES MINI-VECHICULES
* DAIHATSU : TOYOTA PRENDRA LA RESPONSABILITÉ DES VOITURES COMPACTES, DU DÉVELOPPEMENT À LA CERTIFICATION, TANDIS QUE DAIHATSU SERA CHARGÉ DU DÉVELOPPEMENT PROPREMENT DIT.
* DAIHATSU : "EMERGING-MARKET COMPACT CAR COMPANY" (ECC), qui a servi de pont entre TOYOTA et DAIHATSU jusqu'à présent, sera dissoute Texte source : https://www.daihatsu.com/news/2024/20240408-2.html Autres informations sur l'entreprise :