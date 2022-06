Exclusif : Le Japon a mis l'accent sur les hybrides dans un document politique après que le législateur ait cité le lobbying du dirigeant de Toyota.

Les changements de formulation, qui comprennent l'ajout d'une référence aux "véhicules à propulsion électrique", semblent mettre sur un pied d'égalité les hybrides fonctionnant aux combustibles fossiles et les véhicules à batterie à émissions nulles, même si les écologistes affirment qu'il existe une grande différence.

L'industrie automobile japonaise, en particulier Toyota Motor Corp, a été mise sous pression par les écologistes et les investisseurs verts qui affirment qu'elle a été lente à adopter les véhicules électriques à batterie et qu'elle a fait pression sur les gouvernements pour saper une transition vers ces véhicules.

Akira Amari, ancien ministre de l'industrie et membre chevronné du Parti libéral démocrate (LDP), a demandé la modification de la feuille de route annuelle du gouvernement en matière de politique économique lors d'une réunion le 3 juin, en précisant qu'il s'était entretenu avec Akio Toyoda un jour plus tôt, selon les notes et les enregistrements audio examinés par Reuters.

Toyoda est à la fois président du lobby de l'Association des constructeurs automobiles japonais (JAMA) et président de Toyota.

"J'ai parlé avec le président Toyoda hier et il a dit que la JAMA ne peut pas soutenir un gouvernement qui rejette les hybrides", a déclaré Amari lors de la réunion politique des législateurs du LDP, selon les notes et l'audio.

L'utilisation d'un carburant synthétique, tel que celui provenant de l'hydrogène, ferait des hybrides des voitures "à 100% d'énergie propre" et le document de politique devrait le rendre explicite, a déclaré Amari.

"Si nous ne le disons pas clairement, la JAMA ripostera de toutes ses forces", a déclaré Amari, selon les notes et l'audio.

"Si nous ne disons pas que les hybrides sont inclus dans la catégorie des véhicules électriques, cela ne fera pas bonne figure", a-t-il dit, ajoutant qu'une référence aux véhicules à moteur électrique devrait être changée en "véhicules dits à moteur électrique".

Amari a confirmé à Reuters qu'il avait demandé l'inclusion de "soi-disant" pour préciser que les véhicules électriques ne se limitaient pas aux véhicules à batterie et incluaient les hybrides. Il a ajouté qu'il n'avait demandé aucun autre changement.

Il a confirmé qu'il avait parlé à Toyoda.

"Ce que M. Toyoda essaie de dire, c'est que les hybrides fonctionnant avec des carburants synthétiques sont bons pour l'environnement car ils sont extrêmement économes en carburant. Il a dit qu'il serait extrêmement mécontent si les hybrides étaient rejetées. C'est ce qu'il m'a dit. Il a demandé si le LDP rejetait les hybrides et j'ai répondu que nous ne faisions rien de tel".

Amari a déclaré à Reuters qu'en développant des carburants synthétiques, les constructeurs automobiles seraient en mesure de produire des moteurs à combustion interne à émissions nulles. Ces carburants pourraient également être utilisés dans les avions, qui ne peuvent pas fonctionner sur batterie, a-t-il ajouté.

Dans une déclaration à Reuters, la JAMA a déclaré que l'industrie automobile mettait tout en œuvre pour atteindre son objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Puisque l'objectif est la neutralité carbone, il était important d'élargir les options et de ne pas se limiter à des technologies spécifiques, a-t-elle déclaré.

Il était également nécessaire de répondre aux diverses situations et aux besoins des clients dans chaque pays et région, a-t-il ajouté.

Un porte-parole de Toyota a renvoyé Reuters au JAMA.

UNE FOOTNOTE

La version finale du document, disponible en ligne, fait référence à l'objectif que s'est fixé le Japon pour 2035, à savoir que toutes les nouvelles ventes de voitures nationales soient des "véhicules à propulsion électrique", et mentionne spécifiquement dans le texte principal que ces véhicules incluent les hybrides.

Une version antérieure datant du 31 mai, également disponible en ligne, ne fait référence aux hybrides que dans une note de bas de page. Le texte principal mentionne que l'objectif pour 2035 est que toutes les ventes de voitures neuves soient des "véhicules à propulsion électrique".

Le document de politique annuel est d'une importance majeure pour le gouvernement et sert de cadre à sa politique future.

Toyota, le plus grand constructeur automobile au monde par les ventes, a déclaré que les combustibles fossiles, et non les moteurs à combustion interne, sont le problème. Outre les hybrides qu'il a popularisés il y a plus de vingt ans avec la Prius, il défend également la technologie de l'hydrogène, bien que celle-ci n'ait pas encore connu le même succès que les voitures électriques à batterie.

Le groupe de réflexion sur l'énergie et le climat InfluenceMap a classé Toyota comme le pire des grands constructeurs automobiles pour ses activités de lobbying en matière de politique climatique, ce qui inclut les déclarations publiques et l'interaction avec les gouvernements.

L'entreprise a été critiquée par ses propres investisseurs, y compris des fonds de pension, pour son lobbying. Le fonds danois AkademikerPension a vendu la majeure partie de sa participation dans Toyota au cours de l'année dernière.

L'année dernière, Toyota s'est engagé à investir 8000 milliards de yens (60 milliards de dollars) dans l'électrification de ses voitures d'ici 2030, dont la moitié pour le développement de véhicules électriques à batterie. Cependant, la société prévoit que les ventes annuelles de ces voitures n'atteindront que 3,5 millions de véhicules d'ici la fin de la décennie, soit environ un tiers des ventes actuelles.

Il affirme que les hybrides sont utiles sur les marchés où l'infrastructure n'est pas prête à soutenir un passage plus rapide aux véhicules à batterie, et que les clients devraient avoir plus de choix pour une technologie plus propre.