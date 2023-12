Tokyo (awp/afp) - Le constructeur automobile japonais Daihatsu, filiale de Toyota, a annoncé mercredi la suspension temporaire des livraisons de l'ensemble de ses modèles de véhicules. La décision fait suite à une enquête indépendante ayant identifié de nombreux faits de "falsification" de tests de sécurité.

Daihatsu avait admis en avril et mai dernier des falsifications des résultats des tests de collision (crash tests) de six de ses modèles, et une commission indépendante avait été mise en place pour enquêter afin de "clarifier pleinement la nature des irrégularités et identifier leur cause profonde". Selon son rapport rendu public mercredi, l'enquête a identifié 174 irrégularités parmi 25 catégories de tests, en plus de celles identifiées au printemps dernier.

Ces irrégularités concernent au total 64 modèles de véhicules, dont des modèles fabriqués pour le compte de Toyota, Mazda et Subaru. En conséquence, Daihatsu a décidé "de suspendre temporairement les livraisons de tous les modèles développés par Daihatsu et actuellement en production au Japon et à l'étranger".

Toyota a également publié un communiqué où il exprime ses "sincères excuses pour les désagréments et les inquiétudes que cette situation a causés", et également annoncé suspendre la livraison des modèles affectés. Le président de Daihatsu et des responsables de Toyota doivent tenir une conférence de presse mercredi après-midi.

Daihatsu avait admis en avril dernier des falsifications des résultats des tests de collision (crash tests) sur quatre de ses modèles, concernant en tout 88.000 véhicules fabriqués en Thaïlande et en Malaisie en 2022 et 2023. Puis en mai, il avait annoncé cesser la production au Japon de deux modèles de véhicules hybrides en raison d'"irrégularités" similaires, dont celle du SUV Toyota Raize, fabriqué pour le compte de sa maison-mère.

Fondée en 1907 pour fabriquer des moteurs à combustion interne, la société basée à Osaka (ouest du Japon) a lancé en 1931 son premier véhicule, à trois roues. Elle est passée en 1967 sous le contrôle de Toyota.

