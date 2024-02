Tokyo (awp/afp) - La production industrielle au Japon a sombré en janvier. Elle a principalement souffert de la suspension de la production du constructeur automobile Daihatsu, filiale de Toyota, en raison d'un scandale, et du grand séisme du Nouvel An dans le centre du pays.

Cet indicateur a chuté de 7,5% sur un mois, selon une première estimation officielle publiée jeudi. C'est sa plus forte dégringolade depuis mai 2020, quand l'activité manufacturière nippone était paralysée par le début de la pandémie de Covid-19. C'est aussi pire que ce que le consensus d'économistes de l'agence Bloomberg attendait (-6,8%).

La production automobile dans l'archipel en particulier a fondu de 17,8% sur un mois. Fin décembre, Daihatsu, filiale de mini-véhicules du géant Toyota, a suspendu sa production en raison d'un scandale d'irrégularités dans les certifications de ses véhicules au Japon. Cette interruption totale au Japon a duré tout le mois de janvier et la production nationale de Daihatsu n'a redémarré que partiellement ce mois-ci.

Les déboires de Daihatsu, mais aussi de Hino, autre filiale de Toyota confrontée à un scandale similaire, ont fait chuter la production et les ventes du groupe au Japon en janvier, une première depuis 13 mois, selon des chiffres publiés mercredi. En raison de l'affaire Daihatsu, mais aussi de "la suspension de la production d'usines à cause du séisme dans la péninsule de Noto (survenu le 1er janvier, NDLR), la production a sévèrement chuté non seulement dans l'industrie automobile mais dans de nombreux autres secteurs", a commenté jeudi Taro Saito, économiste de l'institut de recherche NLI.

Le violent séisme du Nouvel An dans la péninsule de Noto, dans le centre du Japon, a fait plus de 240 morts et causé localement beaucoup de dommages matériels. Même si la zone sinistrée n'est pas un bassin industriel, certaines usines proches ont été affectées, notamment dans le secteur électronique. La production industrielle japonaise devrait rebondir en février et mars, selon un sondage d'entreprises manufacturières réalisé par le ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie (Meti).

afp/vj