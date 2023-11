Les dirigeants de l'United Auto Workers ont annoncé la prochaine étape de leur campagne visant à capitaliser sur le succès du syndicat dans les négociations avec les Trois de Détroit : le lancement de campagnes de syndicalisation chez Toyota, Tesla et d'autres usines automobiles américaines non syndiquées.

"Que pourraient gagner les travailleurs de @Toyota s'ils rejoignaient la campagne #StandUpUAW ?" Brian O. Shepherd, directeur de l'organisation de l'UAW, a publié un commentaire sur les médias sociaux mercredi, après que Toyota a accepté d'augmenter les salaires des travailleurs américains de 9 % et de réduire de moitié le temps nécessaire aux nouvelles recrues pour atteindre le taux de rémunération le plus élevé.

D'autres constructeurs automobiles étrangers sont en train d'examiner les récentes augmentations de salaires dans le secteur de l'automobile. Honda a déclaré à Reuters qu'il évaluait les récents accords conclus par l'UAW avec les trois constructeurs automobiles de Detroit et qu'il resterait compétitif.

Le président de l'UAW, Shawn Fain, devrait prononcer une allocution vidéo à 19 heures HAE (23 heures GMT) jeudi pour présenter les détails du nouveau contrat du syndicat avec Stellantis.

M. Fain a utilisé les récentes allocutions vidéo pour annoncer la détermination du syndicat à organiser les travailleurs de Toyota, Tesla et d'autres constructeurs automobiles américains non syndiqués, en utilisant les augmentations salariales record obtenues dans les accords de principe conclus avec Stellantis, General Motors et Ford.

"L'un de nos principaux objectifs à l'issue de cette victoire historique est d'organiser les travailleurs comme nous ne l'avons jamais fait auparavant", a déclaré M. Fain dimanche. "Lorsque nous retournerons à la table des négociations en 2028, ce ne sera pas seulement avec les trois grands, mais avec les cinq ou six grands.

Le directeur de la région 8 de l'UAW, Tim Smith, dont le territoire couvre de nombreuses usines automobiles non syndiquées dans le sud des États-Unis, a déclaré que les travailleurs de ces usines avaient pris contact avec l'UAW.

"Vous ne pouvez pas croire les appels qui nous parviennent", a déclaré M. Smith à Reuters.

Le personnel de l'UAW comptabilise les appels, dont beaucoup proviennent de l'immense usine d'assemblage de Toyota à Georgetown, dans le Kentucky. Le complexe Toyota se trouve non loin de l'un des plus grands syndicats locaux de l'UAW, qui représente les usines Kentucky Truck et Louisville Assembly de Ford.

Selon M. Smith, il est important que les travailleurs prennent en compte l'ensemble des salaires et des avantages sociaux, et pas seulement le taux de salaire. "Nous leur avons obtenu une augmentation", a-t-il déclaré. "Si les travailleurs de Toyota reviennent à la charge, ce qu'ils ont fait, nous les informerons et nous serons là pour eux.

Depuis des années, l'UAW tente en vain d'organiser les usines automobiles américaines non syndiquées, dont la plupart sont construites par des constructeurs asiatiques et européens dans des États du sud des États-Unis où la législation du travail dite "right to work" (droit au travail) rend facultatif le paiement de cotisations syndicales par les travailleurs.

Récemment, le syndicat a tenté, en vain, d'obtenir suffisamment de soutien de la part des travailleurs de l'usine Tesla de Fremont, en Californie, pour organiser un vote de syndicalisation. L'usine Tesla de Fremont était autrefois un atelier de l'UAW lorsqu'elle était détenue conjointement par GM et Toyota et connue sous le nom de NUMMI.

"Rien n'empêche l'équipe Tesla de notre usine de voter pour le syndicat. Ils pourraient le faire demain s'ils le souhaitaient. Mais pourquoi payer des cotisations syndicales et renoncer à des options d'achat d'actions pour rien ?" a tweeté Elon Musk, le directeur général de Tesla, en 2018.

L'UAW a déposé une plainte auprès du National Labor Relations Board à la suite de ce tweet, et le NLRB a jugé que le tweet violait la législation du travail interdisant les menaces de la direction à l'encontre des travailleurs qui soutiennent la syndicalisation. Plus tôt cette année, une cour d'appel américaine a confirmé la décision du NLRB.

DES ÉCARTS DE COÛTS DE PLUS EN PLUS IMPORTANTS

Les efforts de syndicalisation de l'UAW entre 2015 et 2020 ont été entravés par une enquête fédérale sur la corruption au sein de la direction de l'UAW.

Au début de l'année, M. Fain a remporté la présidence de l'UAW en promettant une réforme de grande envergure.

L'augmentation des salaires décidée par Toyota en début de semaine s'inscrit dans la stratégie utilisée par le constructeur japonais et d'autres constructeurs automobiles non syndiqués pour tenir les organisateurs de l'UAW à distance.

Les constructeurs automobiles non syndiqués ont maintenu les salaires horaires à un niveau proche des taux de l'UAW dans les trois usines de Detroit. Mais leurs coûts de main-d'œuvre sont globalement moins élevés parce qu'ils paient moins d'indemnités de maladie et de retraite que les constructeurs syndiqués. Ils font également appel à davantage de travailleurs temporaires, qui sont moins bien payés.

En conséquence, le coût horaire moyen de la main-d'œuvre chez les constructeurs automobiles étrangers est de 55 dollars de l'heure, contre 64 dollars de l'heure sous l'ancien contrat UAW, ont estimé les sources de Ford avant les nouveaux accords contractuels. Les coûts de la main-d'œuvre américaine chez Tesla sont estimés entre 45 et 50 dollars.

Les écarts se creuseront si les travailleurs de l'UAW chez les trois constructeurs de Detroit ratifient les accords qui prévoient d'augmenter de 25 % les salaires des travailleurs expérimentés, de rétablir les indemnités de vie chère et d'augmenter de 150 % les salaires des travailleurs temporaires.