Le directeur de Toyota demande le soutien du gouvernement japonais lors de sa rencontre avec le Premier ministre sur la transition climatique.

La rencontre entre les deux hommes est intervenue après que M. Kishida a déclaré vouloir échanger des points de vue avec les dirigeants de l'industrie automobile sur des questions comme celle de la réduction des émissions de carbone au Japon. En juin, M. Kishida a visité une usine Toyota dans la préfecture d'Aichi, la ville natale du constructeur automobile, lors d'une rare visite.

L'un des principaux défis que doivent relever Toyota et ses principaux homologues japonais, Nissan Motor Co et Honda Motor Co, est de rattraper des rivaux comme Tesla Inc qui ont pris de l'avance dans le domaine des véhicules entièrement électriques (VE).

"Je pense que nous avons pu donner le coup d'envoi (d'une discussion sur) les efforts du Japon en matière de neutralité carbone et de transformation numérique, avec la mobilité comme élément central", a déclaré M. Toyoda, qui dirige un comité sur les questions liées à la mobilité sous l'égide du puissant groupe de lobbying des entreprises japonaises Keidanren, s'adressant aux journalistes après la réunion.

M. Toyoda a déclaré qu'il avait évoqué un avantage fiscal lors de la réunion avec le premier ministre, qui s'est montré disposé à poursuivre la discussion sur le soutien, selon le dirigeant de Toyota.

À la fin de la réunion, M. Kishida a déclaré que les secteurs public et privé devaient travailler ensemble pour protéger l'économie et les emplois japonais face à la numérisation et faire pression pour la neutralité carbone.

Toyota, largement considéré comme un indicateur de la situation au Japon et autrefois chouchou des écologistes pour son modèle hybride essence-électricité Prius, fait l'objet d'un examen particulièrement minutieux de la part des investisseurs et des militants écologistes concernant sa position sur les véhicules électriques.

Le constructeur automobile japonais a repoussé les critiques, arguant que si les VE alimentés par batterie sont une arme puissante pour réduire les émissions de carbone, il existe diverses autres options pour atteindre cet objectif.

"Nous sommes actuellement en transition (dans la décarbonisation), nous devrions donc laisser l'innovation technologique se dérouler de diverses manières et (proposer) plusieurs choix", a déclaré M. Toyoda.

Reuters a rapporté en juin que le président de Toyota, M. Toyoda, qui dirige également le groupe de lobbying automobile du Japon, a demandé au gouvernement japonais d'indiquer clairement qu'il soutient les véhicules hybrides autant que les VE à batterie, sous peine de perdre le soutien de l'industrie automobile.