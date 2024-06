Les deux plus grandes banques japonaises vont commencer à céder leurs participations stratégiques dans Toyota Motor - d'une valeur combinée de 8,5 milliards de dollars - et chercheront à vendre dans le cadre des rachats d'actions prévus par le constructeur automobile, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des sources.

Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) et Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) ont déclaré qu'ils prévoyaient de vendre leurs participations croisées au fil du temps. Ils ont refusé de commenter le rapport.

Le dénouement des participations des banques dans Toyota, l'une des entreprises les plus prestigieuses du Japon, soulignerait la manière dont les réformes de la gouvernance d'entreprise s'enracinent de plus en plus sous la pression du gouvernement et de la Bourse de Tokyo.

Les entreprises japonaises utilisent depuis longtemps les participations croisées pour consolider leurs liens commerciaux, mais cette pratique a été critiquée comme un moyen de protéger la direction des actionnaires activistes ou hostiles.

Le code de gouvernance du pays exige désormais des entreprises qu'elles évaluent chaque année si l'objectif d'une participation croisée est approprié.

Les participations des banques dans Toyota seront vendues sur une période de plusieurs années, selon Bloomberg.

Toyota n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le premier constructeur automobile japonais a déclaré le mois dernier qu'il prévoyait de racheter jusqu'à 410 millions d'actions d'une valeur de 1 000 milliards de yens (6,4 milliards de dollars) d'ici à la fin avril 2025.

Les actions de Toyota étaient en baisse de 2,0 % dans les échanges de l'après-midi, suite à ce rapport. Les actions des banques ont peu réagi.

(1 $ = 155,5300 yens)