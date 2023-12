TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION a pour principale activité la fabrication et la vente d'automobiles, de véhicules industriels et de machines textiles. La société opère dans trois secteurs d'activité. Le segment Automobile fabrique et vend des automobiles, des moteurs, des compresseurs pour climatiseurs automobiles et des équipements électroniques, entre autres. Le segment des véhicules industriels fournit des chariots élévateurs à fourche, des équipements d'entrepôt, des entrepôts automatiques, des véhicules pour le travail en hauteur, des solutions logistiques et des activités de financement des ventes. Le segment des machines textiles propose des machines à tisser et des machines à filer, ainsi que des équipements de mesure de la qualité des fils et des équipements de classement du coton.

Secteur Véhicules et machines lourdes