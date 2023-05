Pas assez de ressources pour que les VE soient la seule option de voiture plus propre, selon Toyota

Données financières JPY USD EUR CA 2023 3 256 Mrd 23 684 M 21 877 M Résultat net 2023 190 Mrd 1 380 M 1 275 M Dette nette 2023 1 055 Mrd 7 676 M 7 090 M PER 2023 13,3x Rendement 2023 2,23% Capitalisation 2 552 Mrd 18 562 M 17 146 M VE / CA 2023 1,11x VE / CA 2024 1,08x Nbr Employés 71 784 Flottant 47,7% Graphique TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 15 Dernier Cours de Clôture 8 120,00 JPY Objectif de cours Moyen 8 117,86 JPY Ecart / Objectif Moyen -0,03% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Akira Onishi Manager-Planning Tetsuro Toyoda Director & Vice President Kazue Sasaki Representative Director, VP & GM-Technology Shuzo Sumi Independent Outside Director Kenichiro Yamanishi Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION 12.15% 18 336 PACCAR, INC. 6.88% 37 351 DAIMLER TRUCK HOLDING AG -1.50% 25 400 KOMATSU LTD. 15.13% 22 771 EPIROC AB (PUBL) 7.87% 22 520 EXOR N.V. 14.79% 19 546