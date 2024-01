(Alliance News) - Racing Force Spa a annoncé mardi l'extension de son partenariat technique avec Toyota Gazoo Racing World Rally Team, l'équipe championne du monde des rallyes en titre, qui sera également équipée de produits de la marque OMP lors des prochaines saisons.

Depuis 2017, OMP fournit à la Toyota Gazoo Racing World Rally Team des vêtements de course pour les pilotes et les copilotes, des combinaisons pour les mécaniciens et des sièges HTE ONE Lite, les plus performants de l'histoire du WRC.

En 2023, l'équipe a remporté son quatrième titre des constructeurs en six ans et son cinquième titre consécutif des conducteurs, grâce à huit victoires en 13 courses.

OMP et Toyota Gazoo Racing WRT, lit-on dans la note de l'entreprise, se préparent à leur huitième saison ensemble, avec le Championnat du monde des rallyes de la FIA 2024 qui débutera par le Rallye de Monte-Carlo prévu du 25 au 28 janvier. Le logo OMP sera toujours présent sur le pare-chocs avant des voitures GR Yaris Rally1 Hybrid.

Les pilotes du Toyota Gazoo Racing WRT équipés par OMP seront toujours le champion en titre Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta et le multiple champion WRC Sébastien Ogier, associés à leurs copilotes respectifs Jonne Halttunen, Scott Martin, Vincent Landais et Aaron Johnston. Leurs vêtements de course ont désormais un design actualisé qui s'harmonise parfaitement avec la nouvelle livrée et l'identité visuelle de l'équipe Toyota Gazoo Racing World Rally Team.

La collaboration entre OMP et Toyota Gazoo Racing WRT inclut désormais la fourniture de composants de sécurité pour la flotte de nouvelles voitures GR Yaris Rally2, prêtes à faire leurs débuts tant attendus cette saison.

L'action de Racing Force a clôturé mardi à 5,00 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.