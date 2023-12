Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a terminé dans le rouge jeudi pour la première fois en trois séances, lestée par des prises de bénéfices après sa récente tendance haussière et par le renforcement du yen, qui pénalise les entreprises exportatrices.

L'indice vedette Nikkei a perdu 1,59% à 33.140,47 points et l'indice élargi Topix a lâché 1% à 2.325,98 points.

Le Nikkei avait atteint mercredi son plus haut niveau de l'année en clôture, dans la foulée du statu quo monétaire annoncé la veille par la Banque du Japon (BoJ), qui avait fait rechuter la devise nippone face au dollar.

La Bourse de New York avait également repris son souffle mercredi après une série de records.

Toyota chute après un scandale

Toyota a chuté de 4,02% après l'annonce d'un rappel aux Etats-Unis d'environ un million de véhicules des marques Toyota et Lexus à cause d'un problème d'airbag, et au lendemain de la suspension par sa filiale Daihatsu des livraisons de l'ensemble de ses modèles en raison d'un vaste scandale de falsification de ses tests de sécurité.

Toyota a promis "une réforme fondamentale" pour revitaliser Daihatsu et jugé qu'il faudrait revoir la gestion et les opérations commerciales, mais aussi l'organisation et la structure de l'entreprise.

Sony a vendu 50 millions de PS5

Le géant japonais du divertissement Sony (-0,6%) a annoncé mercredi avoir écoulé plus de 50 millions d'exemplaires de sa PlayStation 5 sortie en novembre 2020, confirmant une forte accélération des ventes de la console dont la production et les expéditions ont longtemps été mises à mal par la perturbation des chaînes d'approvisionnement et les pénuries liées à la pandémie.

Selon des données du Financial Times, la console PS4, sortie en 2013, avait mis une semaine de moins pour atteindre le même cap. Elle s'était vendue sur l'ensemble de son cycle de vie à plus de 117 millions d'exemplaires.

Le pétrole en repli

Le yen remontait face au dollar, qui valait 143,13 yens vers 06H40 GMT contre 143,57 yens mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie européenne baissait aussi par rapport à la devise japonaise, à raison d'un euro pour 156,68 yens contre 157,09 yens la veille.

L'euro s'échangeait pour 1,0947 dollar contre 1,0942 dollar mercredi.

Le marché du pétrole était en recul: vers 06H50 GMT le baril de WTI américain lâchait 0,19% à 74,08 dollars et celui de Brent de la mer du Nord abandonnait 0,11% à 79,60 dollars.

mac/dlm