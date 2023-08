Toyota a dévoilé mercredi la première version hybride de son Land Cruiser, qui sera commercialisé en Amérique du Nord et sur d'autres marchés clés, dans le but de remettre sur le devant de la scène un véhicule utilitaire de sport emblématique et à forte marge.

Le premier constructeur automobile mondial en termes de ventes a déclaré qu'il produirait le nouveau modèle de la marque dont les racines remontent à 1951, ainsi qu'une variante plus petite et nouvellement commercialisée, dans deux usines au Japon et qu'il les expédierait à l'étranger à partir de là.

Le nouveau modèle sera principalement - mais pas exclusivement - vendu comme hybride aux États-Unis, ce qui permettra aux propriétaires actuels de Land Cruisers moins économes en carburant d'opter pour des voitures plus propres, a déclaré Hiroki Nakajima, directeur de la technologie chez Toyota.

"Nous offrirons des véhicules que les clients espèrent", a-t-il déclaré.

Les modèles Land Cruiser sont des voitures relativement grosses qui s'accompagnent d'une plus grande rentabilité pour Toyota, comme c'est le cas pour d'autres modèles tels que son fourgon Alphard, a déclaré Seiji Sugiura, analyste à l'Institut de recherche Tokai Tokyo.

"Les Land Cruiser et les Alphard ont une rentabilité élevée même sous la marque Toyota", a déclaré M. Sugiura, ajoutant que cette rentabilité augmentera encore si les modèles sont vendus sous la marque Lexus.

Le nouveau Land Cruiser sera disponible au Japon au cours du premier semestre 2024 et sera commercialisé aux États-Unis au printemps de la même année, a indiqué Toyota, ajoutant que le prix de détail suggéré aux États-Unis débutera dans la fourchette moyenne de 50 000 dollars.

Toyota a indiqué qu'il proposerait des versions essence et diesel du nouveau Land Cruiser sur des marchés tels que l'Europe de l'Ouest et de l'Est et le Moyen-Orient, et qu'il introduirait également une version plus petite du Land Cruiser au Japon au cours de l'hiver.

Le Land Cruiser et les Lexus LX et GX, qui sont des SUV de luxe, se sont vendus ensemble à 11,3 millions d'unités à la fin du mois dernier, a déclaré Toyota.