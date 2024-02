Hiromichi Akiba approvisionne son supermarché de Tokyo en poulet car les clients qui achetaient du bœuf se tournent vers des viandes moins chères en raison de la hausse des prix qui pèse sur leurs dépenses, sur son entreprise et sur l'économie japonaise.

Le Japon est entré de manière inattendue en récession à la fin de l'année dernière en raison de la baisse de la consommation intérieure, qui représente plus de la moitié de l'économie du pays.

La baisse de 0,4 % de la production économique sur une base annuelle au cours des trois mois précédant décembre signifie que l'Allemagne, et non plus le Japon, est désormais la troisième plus grande économie du monde, derrière les États-Unis et la Chine.

Ce n'est pas la première fois qu'Akiba est confronté à une récession économique. Il a ouvert son magasin en 1992, alors que le boom économique qui avait fait du Japon la deuxième économie mondiale faisait place à la stagnation. Il s'agit toutefois de l'une des plus graves à ce jour, car l'inflation et la dépréciation continue du yen japonais entraînent une hausse des coûts de la main-d'œuvre, des transports et de l'énergie qu'il est difficile de répercuter sur les clients qui se rendent dans son supermarché à prix réduits à la recherche de bonnes affaires.

"Les clients avaient l'habitude de venir avec des listes en sachant ce qu'ils voulaient acheter, mais aujourd'hui, ils sont plus nombreux à décider de ce qu'ils achètent après avoir vu ce qui est bon marché", a-t-il déclaré dans son magasin de la banlieue de Tokyo, à côté de paniers proposant des têtes de chou chinois coupées en quatre pour 52 cents et des couronnes de brocoli pour 67 cents.

Les détaillants japonais sont "en guerre" les uns contre les autres pour gagner des clients, a-t-il ajouté.

Le géant de la distribution Aeon dit avoir également remarqué la sensibilité des consommateurs à la hausse des prix, son directeur de la stratégie Motoyuki Shikata ayant déclaré aux analystes le mois dernier qu'il constatait une plus grande "lassitude" chez les acheteurs à qui l'on demande de payer plus.

Cette douleur liée à l'inflation contraste avec le boom des marchés boursiers qui enrichit les investisseurs. L'affaiblissement du yen a rendu les actions libellées en yens plus attrayantes et a contribué à accroître les bénéfices de sociétés telles que le constructeur automobile Toyota, qui réalisent une grande partie de leur chiffre d'affaires à l'étranger.

Harumitsu Moriyasu, l'un des clients réguliers d'Akiba, ne s'attend pas à ce que la situation des consommateurs ordinaires s'améliore de sitôt. À un an de la retraite, ce travailleur social de 64 ans s'inquiète de savoir comment il s'en sortira avec une pension.

"Les États-Unis et la Chine sont plus peuplés que le Japon, il est donc logique que leurs économies soient plus importantes, mais l'Allemagne a une population plus faible et la situation doit être grave", a-t-il déclaré. (1 $ = 150,1900 yens) (Reportage de Tim Kelly et Chris Gallagher ; Rédaction de Kim Coghill)