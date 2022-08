Analyse : Alors que les risques de sécheresse augmentent, les investisseurs s'intéressent aux entreprises assoiffées et aux solutions.

Du Kenya à la Californie et à près de la moitié de l'Europe, une pénurie d'eau douce a attiré l'attention des décideurs politiques et donné à des millions de citoyens une nouvelle fenêtre sur l'état de stress de la planète.

Dans ce contexte, un groupe d'investisseurs gérant près de 10 000 milliards de dollars a déclaré le 16 août qu'il prévoyait d'intensifier ses efforts pour faire pression sur les conseils d'administration afin qu'ils gèrent mieux cette ressource essentielle et qu'il pourrait voter contre les administrateurs des entreprises retardataires.

L'intérêt d'agir ainsi est clair : une analyse de la plateforme de divulgation environnementale CDP et de Planet Tracker a montré en mai que les sociétés cotées en bourse pourraient subir des pertes d'au moins 225 milliards de dollars en raison des risques liés à l'eau.

"Ce ne sont plus des événements lointains, ils se produisent en ce moment même", a déclaré Dexter Galvin, directeur mondial des entreprises et des chaînes d'approvisionnement du CDP.

La semaine dernière, par exemple, Toyota a suspendu la production dans une usine de la province chinoise du Sichuan en raison d'une pénurie d'électricité due à la sécheresse.

La prise de conscience de la gravité de la situation - avec 2,3 milliards de personnes vivant actuellement dans des pays en situation de stress hydrique, selon les Nations Unies - a conduit un certain nombre de gestionnaires d'actifs à lancer des fonds d'actions afin d'exploiter l'intérêt croissant des investisseurs pour aider à trouver une solution.

Les données mondiales de Morningstar Direct partagées avec Reuters montrent que 23 fonds d'eau ont été lancés au cours des cinq dernières années, avec un actif collectif de 8 milliards de dollars à la fin du mois de juillet.

David Grumhaus, Jr, gestionnaire de portefeuille pour le Virtus Duff & Phelps Water Fund, d'une valeur de 812 millions de dollars, a déclaré qu'il y a eu un "effet d'entraînement" à mesure que les crises de l'eau se sont aggravées.

"Lorsque la nouvelle la plus importante est que les bateaux ne peuvent pas traverser le Rhin et que les Allemands ne pourront pas s'approvisionner en eau, cela incite les gens à penser à l'eau et à notre fonds", a-t-il déclaré.

ARROSÉ ?

Malgré leur nom, les fonds d'actions sur l'eau ne possèdent pas directement les droits sur l'eau, qui sont très localisés et réglementés, et investissent plutôt dans des entreprises exposées à l'eau, selon Bobby Blue, analyste principal de la recherche en gestion chez Morningstar.

Parmi les titres les plus courants, citons la société de services publics American Water Works Company Inc, la société de technologie de l'eau Xylem Inc, et la société industrielle suisse Georg Fischer AG, qui travaille sur la sécurité du transport de l'eau.

Le nombre de sociétés cotées en bourse qui se concentrent exclusivement sur cette matière première, appelées pure plays, est faible, selon les gestionnaires de fonds et les analystes.

Simon Gottelier, cogestionnaire du Thematics Water Fund, doté de 282 millions de dollars, a estimé qu'il existe environ 25 à 30 services publics de l'eau investissables dans le monde, ainsi qu'une "poignée" d'entreprises de technologie de l'eau.

"Tout le monde veut faire quelque chose pour l'eau, mais il est tout simplement difficile de le faire par le biais des actions publiques", a déclaré Blue de Morningstar.

Les gestionnaires se tournent donc vers un plus grand nombre de sociétés qui ont des segments eau à côté d'autres unités commerciales. Beaucoup d'entre elles se concentrent sur le dessalement, l'irrigation intelligente et la prévention de la pollution.

Cedric Lecamp, gestionnaire de la stratégie Pictet-Water de 9,2 milliards de dollars, a déclaré que sa société avait identifié 360 entreprises ayant une "exposition significative au thème de l'eau".

La position la plus importante de son fonds à la fin du mois de juillet était Danaher Corporation, qui possède des entreprises spécialisées dans la qualité de l'eau mais tire la majeure partie de ses revenus des secteurs des sciences de la vie et du diagnostic, selon les documents déposés par la société.

Les gestionnaires du fonds de l'eau ont qualifié cette diversification au-delà des services publics pure-play non seulement de nécessaire, mais aussi d'atout potentiel étant donné la gamme d'entreprises travaillant sur les solutions de l'eau.

"Il n'y a pas eu d'explosion massive de nouvelles entreprises qui fournissent des solutions dans le domaine de l'eau", a déclaré Justin Winter, co-gestionnaire du fonds Impax Water Strategy de 7,3 milliards de dollars.

"Mais les perspectives pour les entreprises existantes n'ont fondamentalement jamais été aussi bonnes."

Albert Cho, vice-président senior de Xylem, a déclaré qu'il prévoyait une croissance des revenus d'environ 5 % jusqu'en 2025, les clients cherchant à améliorer l'efficacité de l'eau. Ce n'est pas un taux de croissance élevé pour une entreprise technologique, mais M. Cho l'a qualifié de significatif pour le secteur de l'eau, où les acheteurs sont souvent des services publics locaux sous-financés.

Nombre d'entre elles considèrent la numérisation de leur infrastructure comme un outil puissant pour améliorer l'efficacité, par exemple en repérant les pertes de canalisations souterraines. Avec le bon équipement, "vous savez où se trouve votre eau et où elle fuit et vous pouvez faire quelque chose à ce sujet", a déclaré Cho.