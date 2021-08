Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Données financières JPY USD EUR CA 2022 31 029 Mrd 283 Mrd 238 Mrd Résultat net 2022 2 632 Mrd 23 993 M 20 216 M Dette nette 2022 18 904 Mrd 172 Mrd 145 Mrd PER 2022 10,5x Rendement 2022 2,90% Capitalisation 27 393 Mrd 250 Mrd 210 Mrd VE / CA 2022 1,49x VE / CA 2023 1,41x Nbr Employés 366 283 Flottant 72,0% Graphique TOYOTA MOTOR CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TOYOTA MOTOR CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 22 Dernier Cours de Cloture 9 805,00 JPY Objectif de cours Moyen 10 921,05 JPY Ecart / Objectif Moyen 11,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Akio Toyoda Executive President, CEO & Representative Director Kenta Kon CFO, Director & Chief Officer-Accounting Group Takeshi Uchiyamada Chairman Keiji Yamamoto Chief Information, Security & Software Officer Seiji Sakai Manager-Information Systems & IT Management Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) TOYOTA MOTOR CORPORATION 23.22% 249 571 VOLKSWAGEN AG 34.82% 148 280 DAIMLER AG 30.26% 95 537 GENERAL MOTORS COMPANY 36.50% 82 456 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED 40.41% 72 238 BMW AG 16.13% 64 854