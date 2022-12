Exclusif - Toyota va présenter aux fournisseurs les changements apportés à son plan triennal pour les VE - sources

Le principal constructeur automobile japonais devrait détailler les changements apportés au plan de VE jusqu'au début de 2026, en communiquant les ajustements aux principaux fournisseurs, ont déclaré les personnes sous couvert d'anonymat car les informations sont confidentielles.

Toyota a cherché des moyens d'améliorer la compétitivité des VE prévus pour cette décennie, en partie en accélérant l'adoption de technologies d'amélioration des performances pour les VE prévus, des systèmes d'entraînement électriques - y compris les moteurs - à l'électronique qui convertit l'énergie du réseau en énergie stockée dans les batteries et aux systèmes de chauffage et de refroidissement plus intégrés, ont déclaré les personnes.

Les changements pourraient toutefois entraîner des retards dans certains des programmes de développement de VE initialement prévus pour la période de trois ans, a déclaré l'une des personnes.

Les changements concerneraient les successeurs des deux premiers VE de Toyota destinés aux principaux marchés, le bZ4X et le Lexus RZ, et viseraient à combler l'écart avec Tesla Inc. en matière de coûts et de performances, ont précisé les personnes.

Toyota doit convoquer un grand powwow des fournisseurs en février, la première convention mondiale des fournisseurs de ce type depuis la pandémie.

Toyota a déclaré dans un communiqué qu'elle "discute et travaille toujours activement avec les principaux (fournisseurs et partenaires) sur une variété de sujets", afin d'atteindre la neutralité carbone. Mais elle a déclaré qu'elle n'avait pas de nouveaux détails à divulguer sur les projets de développement de VE.

La société Tesla du milliardaire Elon Musk a réalisé un bénéfice par véhicule près de huit fois supérieur à celui de Toyota au troisième trimestre, en partie grâce à sa capacité à simplifier la production de VE et à réduire les coûts, selon les analystes.

Toyota a revu un plan en trois étapes de 30 milliards de dollars pour le développement et la commercialisation de VE qu'il a annoncé à la fin de l'année dernière, selon Reuters en octobre.

La société a suspendu les travaux sur certains projets de voitures à batterie annoncés l'année dernière, tandis qu'un groupe de travail dirigé par l'ancien directeur de la concurrence, Shigeki Terashi, cherche à améliorer les coûts et la technologie sur le marché à croissance rapide des VE.

Le groupe de travail a été chargé d'esquisser des plans pour améliorer l'approche de Toyota en matière de VE, notamment en envisageant un successeur potentiel à sa nouvelle plate-forme VE, e-TNGA.

Ce remaniement intervient alors même que Toyota estime que les hybrides essence-électricité, un marché dont il a été le pionnier avec la Prius, resteront un élément crucial de la transition vers des transports neutres en carbone.

La plupart des grands constructeurs automobiles s'attendent à ce que les VE représentent la majorité des ventes de véhicules d'ici 2030, et les investisseurs verts et les groupes environnementaux ont poussé Toyota à aller plus vite car les ventes de VE à l'échelle de l'industrie dépassent les hypothèses précédentes de Toyota.

E-TNGA

La stratégie de Toyota en matière de VE s'est concentrée sur le déploiement de voitures comme la bZ4X, la première d'une série de véhicules électriques à batterie sous le nom de série "beyond zero".

La deuxième phase du plan de Toyota couvre les prochaines années, lorsque Toyota aura des modèles basés sur la plate-forme e-TNGA en cours de développement, a déclaré l'entreprise à certains fournisseurs. Les ajustements à cette phase sont les changements susceptibles d'être exposés aux fournisseurs au début de l'année prochaine.

Le groupe de Terashi étudie actuellement la possibilité de faire une baisse de l'architecture e-TNGA vieille de trois ans, créée en modifiant une plateforme de voiture à essence, en faveur d'une plateforme dédiée aux VE, ont déclaré des personnes ayant connaissance de ces travaux.

L'E-TNGA a été conçue pour que les VE puissent être construits sur les chaînes de montage de Toyota avec les voitures à essence et les hybrides, un compromis qui limite la capacité du constructeur automobile à fournir des innovations en usine que les ingénieurs de Toyota reconnaissent maintenant comme la clé de la force de Tesla.

De plus, Toyota a conçu l'e-TNGA en partant du principe qu'elle devrait vendre environ 3,5 millions de VE par an, soit environ un tiers de son volume mondial actuel, d'ici 2030, selon des sources, alors que les perspectives de l'industrie prévoient un rythme de croissance plus rapide.

Toyota a travaillé avec deux fournisseurs, Denso et Aisin, pour le redémarrage de ses VE.

Elle a cherché à savoir si elle pouvait accélérer l'adoption d'un nouveau système de gestion thermique développé conjointement par Aisin et Denso et potentiellement d'un groupe motopropulseur électrique plus avancé, ou eAxle, d'Aisin.

Toyota a également examiné la possibilité d'introduire dans certains VE haut de gamme de grande taille un onduleur à base de carbure de silicone récemment développé par Denso, qui améliorerait la charge et contribuerait à réduire les coûts de fabrication.

Denso et Aisin n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le rôle de M. Terashi dans la révision de la stratégie de Toyota en matière de VE, après avoir été mis sur la touche au sein de l'entreprise, a été considéré par certains comme un signe que le constructeur automobile est plus proche d'un pivot complet sur les VE.

Terashi, 67 ans, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Au cours de ses 42 ans de carrière, Terashi a été l'un des principaux planificateurs de véhicules de Toyota et un ardent défenseur des voitures à émissions nulles, y compris l'hydrogène.

Il faisait partie de l'équipe qui a ouvert la voie à la coopération de Toyota avec la société chinoise BYD, le plus grand fabricant de VE au monde. Cette coopération a débouché sur la commercialisation prochaine d'une berline électrique Toyota exclusivement chinoise, appelée bZ3, alimentée par des batteries BYD.