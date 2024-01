L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) tiendra une audition la semaine prochaine sur le projet de la Californie d'exiger que tous les nouveaux véhicules vendus dans l'État d'ici à 2035 soient électriques ou hybrides rechargeables, une mesure historique qui pourrait accélérer la fin des véhicules à essence.

Le California Air Resources Board (CARB), qui a approuvé le plan en août 2022, a demandé en mai à l'EPA d'approuver une dérogation au titre de la loi sur la qualité de l'air (Clean Air Act) pour mettre en œuvre ses nouvelles règles qui fixent des exigences annuelles croissantes en matière de véhicules à zéro émission à partir de 2026 et mettraient fin à la vente de véhicules fonctionnant uniquement à l'essence d'ici 2035, et qui ont été adoptées par de nombreux autres États. L'EPA organise une audition le 10 janvier et recueillera les commentaires du public jusqu'au 27 février sur la demande de la Californie.