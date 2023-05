La Toyota Tacoma fait ses débuts sur la Grande île d'Hawaï

Le tout nouveau Toyota Tacoma 2024 a été présenté en première mondiale hier soir à Pauko, Hawaï, introduisant au monde la quatrième génération du pick-up intermédiaire le plus vendu au cours des 18 dernières années. Le tout nouveau Tacoma est construit sur la plate-forme mondiale de camions TNGA-F de Toyota et dispose d'une nouvelle suspension arrière multibras en option. Les clients ont le choix entre deux nouveaux groupes motopropulseurs puissants et efficaces à quatre cylindres et l'hybride i-FORCE MAX qui produit 326 chevaux et 465 lb-pi.

de couple. Le Tacoma présente également le tout nouveau Trailhunter, un véhicule tout-terrain développé en usine avec des composants intégrés d'ARB, Old Man Emu et RIGID. Dans le cadre de l'approche diversifiée de Toyota en faveur d'un avenir neutre en carbone, le Tacoma i-FORCE MAX est la dernière proposition hybride de la gamme Toyota à porter le badge Beyond Zero.

Aujourd'hui, Toyota propose 15 véhicules électrifiés à ses clients. Avec onze modèles hybrides, deux modèles hybrides rechargeables, le véhicule électrique à batterie bZ4X et la Mirai à pile à combustible hydrogène zéro émission, Toyota offre plus de choix que tout autre constructeur automobile pour permettre aux clients de réduire leur empreinte carbone. Le moteur quatre cylindres i-FORCE turbocompressé de 2,4 litres de série du Tacoma produit jusqu'à 278 chevaux et 317 lb-pi de couple.

de couple. Le groupe motopropulseur hybride i-FORCE MAX à quatre cylindres turbocompressés de 2,4 litres en option produit 326 chevaux et 465 lb-pi de couple.

Le tout nouveau Trailhunter est un véhicule d'overlanding développé en usine et construit à partir de la base avec les derniers équipements tout-terrain intégrés d'ARB, Old Man Emu et RIGID. Conçu, développé et assemblé pour l'Amérique du Nord.