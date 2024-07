Pendant la majeure partie de ses 72 années d'existence, l'entreprise de Hitoshi Fujita n'a été qu'une autre entreprise familiale qui broyait des pièces métalliques. Puis elle a fait quelque chose d'inhabituel pour un petit fabricant japonais : elle s'est développée, achetant deux entreprises voisines au cours de la dernière décennie.

Selon M. Fujita, si les petites entreprises ne sont pas plus nombreuses à suivre cet exemple, le pays qui a transformé l'industrie manufacturière mondiale au XXe siècle est promis à un avenir sombre.

Après des années de croissance hésitante et de déclin démographique, de nombreuses petites et moyennes entreprises japonaises s'en sortent grâce à l'aide de l'État et à un financement presque gratuit. Ces entreprises, qui représentent environ sept emplois sur dix, sont aujourd'hui confrontées à un bouleversement, alors que les aides accordées à l'époque de la pandémie s'amenuisent et que les taux d'intérêt augmentent pour la première fois en dix-sept ans.

Le gouvernement japonais est prêt à laisser davantage d'entreprises sous-performantes faire faillite, ont déclaré trois hauts fonctionnaires à Reuters, un aveu inédit qui, selon eux, reflète le besoin urgent de remplacer les entreprises sclérosées par des entreprises capables de générer de la croissance.

Bien que les fonctionnaires ne s'attendent pas à ce qu'un tel changement se produise rapidement, ils ont décrit ce changement de mentalité comme une rupture claire pour un pays qui a généralement cherché à éviter les faillites et à protéger les emplois existants au détriment de la productivité.

Cette mesure aidera le Japon à canaliser les travailleurs et les investissements vers ses entreprises les plus productives dans un marché du travail tendu, ce qui stimulera les salaires, ont déclaré les fonctionnaires, sous couvert de l'anonymat pour discuter d'un sujet sensible.

Pour être sûr, le gouvernement s'attend à ce que le changement se fasse par le biais de fusions et d'acquisitions, plutôt que par des faillites et des licenciements à grande échelle, a déclaré l'une de ces personnes. Le gouvernement dispose de centres d'aide pour conseiller les petites entreprises sur les fusions et acquisitions.

Cette remise en question de l'approche traditionnelle des affaires au Japon se heurte à plusieurs obstacles, notamment le contrat social qui a régi l'économie d'après-guerre, selon les entretiens menés avec 20 personnes, dont cinq fonctionnaires, des banquiers, des experts du secteur et trois chefs d'entreprise.

"De nombreux propriétaires de petites entreprises manufacturières appartiennent à la génération qui m'a précédé et ont tendance à gérer leur entreprise en tant qu'ingénieurs", a déclaré Fujita, 46 ans, qui dirige Sakai Seisakusyo à Kakamigahara, dans le centre du Japon. "Ils n'ont pas vraiment de compétences applicables lorsqu'il s'agit de racheter une autre entreprise.

L'entreprise de Fujita fabrique des pièces pour les robinets et les semi-conducteurs, et il souhaite se développer davantage dans les composants de plus grande valeur.

Dans une réponse écrite aux questions posées, le ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie a déclaré qu'il continuerait à soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) par des financements et d'autres mesures, ajoutant que les entreprises devaient augmenter leur capacité de gain par des investissements et une productivité accrue.

Il a ajouté que les faillites étaient désormais "en légère hausse" et avaient retrouvé leur niveau d'avant la pandémie, tandis que les travailleurs changeaient d'emploi pour obtenir de meilleures conditions, y compris des salaires plus élevés.

"Nous continuerons à suivre de près la situation afin de nous assurer que les faillites n'augmentent pas à un niveau inapproprié qui entraînerait une hausse du taux de chômage", a déclaré la Commission.

PROBLÈME DES ZOMBIES Quelque 251 000 entreprises étaient des "zombies" l'année dernière, ce qui signifie que leurs bénéfices ne couvraient pas les paiements d'intérêts sur une période prolongée, selon le cabinet d'études Teikoku Databank, soit le nombre le plus élevé depuis plus d'une décennie. La grande majorité d'entre elles comptaient 300 employés ou moins.

Dans le cadre des mesures gouvernementales publiées en mars, les banques sont encouragées à contribuer au redressement des entreprises fragiles au lieu de continuer à les soutenir par des prêts. Ces mesures ne mentionnent pas directement les zombies ou le "métabolisme économique", terme utilisé par les responsables politiques pour désigner les entreprises plus solides qui remplacent les plus faibles.

Lorsqu'on lui a demandé si davantage d'entreprises seraient autorisées à faire faillite, l'un des hauts fonctionnaires a répondu : "Oui, c'est exact". Mais le gouvernement "ne peut pas le dire explicitement", car il risquerait de provoquer une réaction négative de l'opinion publique, ce qui serait malvenu pour le parti au pouvoir, a ajouté le fonctionnaire.

"C'est ce que nous faisons furtivement, progressivement", a déclaré le fonctionnaire. "L'avenir du Japon sera sombre si nous ne parvenons pas à augmenter la productivité.

Le Japon se situe en dessous de la moyenne de l'OCDE en ce qui concerne les salaires annuels et le PIB par habitant. Ce dernier, baromètre de la productivité du travail, montre que le Japon se situe à 33 834 dollars, derrière la France et l'Italie.

Cependant, la destruction créatrice que le Japon peut supporter est limitée. Dans certaines zones rurales, les entreprises peu performantes restent essentielles pour les communautés, a déclaré un quatrième fonctionnaire.

Le gouvernement veille à ne pas être perçu comme "abandonnant" le soutien aux petites entreprises, a déclaré Tatsuro Oya, du cabinet d'avocats Ohe Tanaka et Oya, qui a l'expérience de la restructuration des petites entreprises.

"Ils essaient d'atténuer la douleur autant que possible grâce au filet de sécurité que constitue la réorientation des travailleurs vers des entreprises en pleine croissance", a-t-il déclaré. Le Premier ministre Fumio Kishida a fait pression sur les entreprises pour qu'elles augmentent les salaires. Selon le groupe syndical Rengo, elles ont procédé cette année à la plus forte augmentation depuis trois décennies, avec une moyenne de 5,1 %, les plus petites atteignant en moyenne 4,5 %, bien que ces chiffres ne reflètent pas les salaires de nombreuses petites entreprises non syndiquées.

ZÉRO-ZÉRO

Les PME ne devraient pas être les bénéficiaires de "politiques d'aide sociale", a déclaré Akira Amari, un législateur influent du parti libéral démocrate au pouvoir.

L'objectif est de les aider à augmenter leur productivité, leurs bénéfices et leurs salaires, afin qu'elles puissent payer des impôts, a-t-il déclaré lors d'une interview.

Le Japon a dépensé 63,2 billions de yens, soit environ 400 milliards de dollars, pour soutenir les PME pendant la pandémie, selon un rapport du ministère des finances datant de 2022. Environ 267 milliards de dollars ont été déboursés sous la forme de prêts "zéro-zéro", qui n'exigent aucune garantie et dont le délai de grâce pour le remboursement des intérêts est nul.

Les faillites se sont multipliées à mesure que les prêts arrivaient à échéance. Selon Teikoku Databank, près de 5 000 entreprises ont fait faillite entre janvier et juin, soit le nombre le plus élevé de ces dix dernières années pour un premier semestre. Les faillites ont augmenté d'un tiers l'année dernière.

M. Amari a déclaré que la multiplication des fusions-acquisitions permettrait aux petites entreprises de se développer dans des secteurs à plus forte marge et aux employés d'acquérir de nouvelles compétences.

"Nous ne voulons pas que les entreprises moyennes restent moyennes, elles doivent viser à devenir grandes", a-t-il déclaré.

L'entreprise de Fujita à Kakamigahara a réalisé sa dernière acquisition en 2020, en rachetant un fabricant de pièces automobiles et médicales.

Pour négocier les conditions, les deux parties ont accepté de faire appel à un consultant du centre d'aide aux acquisitions de petites entreprises. Le gouvernement a payé la moitié des honoraires du consultant.

Quelque 1 681 petites entreprises ont été acquises avec l'aide de ces centres au cours de l'année qui s'est achevée en mars 2023, selon les chiffres du gouvernement.

RUPTURE AVEC LE PASSÉ

L'une des solutions pour les entreprises en difficulté est d'augmenter les prix, mais cela est difficile à faire après des années de déflation.

La Kiryu Shinkin Bank, un petit prêteur de Gunma, au nord de Tokyo, a mis en place l'année dernière une équipe chargée d'aider les entreprises clientes en difficulté.

Les chefs d'entreprise hésitent à augmenter leurs prix de peur de perdre des clients, explique le directeur Takashi Harada. Les propriétaires se sentent également responsables du maintien des entreprises pour leurs employés, ce qui les empêche de procéder à des changements radicaux.

"Ils sont tellement concentrés sur le fait de ne pas faire faillite", a déclaré M. Harada.

Pourtant, certaines entreprises familiales sortent du moule.

Lorsque Yukiko Izumi a repris l'entreprise familiale de biscuits, Izumiya Tokyoten, après le décès de son père il y a six ans, elle avait perdu de l'argent pendant une décennie.

Elle a réduit les coûts, transféré le siège social de Tokyo à l'intérieur de l'usine dans le quartier industriel de Kawasaki et augmenté les prix pour la première fois en 15 ans.

Elle a travaillé avec un illustrateur pour concevoir une nouvelle ligne de produits sur le thème des chats. Elle s'est heurtée à une certaine résistance interne au départ, mais elle vend maintenant 120 000 paquets par an, "un grand succès" pour Izumiya, 97 ans, qui a déclaré des bénéfices au cours des trois dernières années.

"Mon père et moi n'étions pas d'accord sur la façon de rompre avec l'ancienne façon de faire les choses et d'améliorer la productivité", a déclaré M. Izumi. "J'ai donc décidé de changer les choses.

Aujourd'hui, elle cherche à élargir sa clientèle en ciblant les touristes étrangers.

Mais pour de nombreuses entreprises, l'heure est à la rigueur, car l'ère de l'argent facile touche à sa fin et la faiblesse du yen fait grimper les coûts.

Yasushi Noro, président de NBC Consultants, qui conseille les PME, a déclaré qu'il entendait de plus en plus parler d'entreprises aux prises avec des dettes et qu'il s'attendait à ce que ce phénomène s'accentue à mesure que les taux d'intérêt augmentaient.

"Le modèle des PME qui fonctionnait jusqu'à présent en raison des faibles taux d'intérêt est en train de s'effondrer", a-t-il déclaré.

(1 $ = 157,93 yens)