La moyenne des actions japonaises Nikkei a chuté sous le seuil psychologique de 38 000 pour la première fois ce mois-ci, alors que l'humeur du risque a prévalu sur les inquiétudes concernant la croissance économique américaine et nationale.

Toyota Motor a chuté de 2,1 % en raison des retombées continues d'un scandale de certification, les actions liées à l'automobile figurant parmi les secteurs les moins performants.

Le Nikkei a perdu 1,9 % à 38 814,56 à 0211 GMT, et à un moment donné, il a chuté de 2,2 % à 37 956,49 pour la première fois depuis le 30 mai.

Sur les 225 composants de l'indice, 203 ont baissé, 20 ont augmenté et deux sont restés stables.

L'indice plus large Topix a dérapé de 1,5%.

Chacun des 33 groupes industriels de la Bourse de Tokyo a reculé, avec en tête une chute de 2,4 % pour l'industrie minière.

"Fondamentalement, le Nikkei a suivi une trajectoire latérale pendant longtemps, et maintenant il est un peu secoué par des inquiétudes sur l'économie - à la fois au Japon et aux États-Unis", a déclaré Kazuo Kamitani, un stratège en actions chez Nomura Securities, prévoyant une correction qui pourrait aller jusqu'à 37 500.

Le Nikkei a évolué à environ 500 points de part et d'autre de 38 500 depuis la fin du mois d'avril, après avoir atteint un sommet record de 41 087,75 le 22 mars et être retombé à 36 733,06 un mois plus tard.

Entre-temps, les constructeurs et les fournisseurs automobiles ont perdu 2,3 % lundi.

Le radiodiffuseur national NHK a rapporté que Toyota prolongerait l'arrêt de la production des modèles concernés d'au moins un mois supplémentaire, jusqu'à la fin du mois de juillet.

Le président du conseil d'administration de Toyota et descendant de la famille Akio Toyoda doit faire face à un vote contre sa réélection lors de l'assemblée annuelle des actionnaires qui se tiendra mardi.

Suzuki Motor a chuté de 3,8 % et Mazda a perdu 3,4 %. (Reportage de Kevin Buckland ; Rédaction de Sonia Cheema)