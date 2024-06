La moyenne des actions japonaises Nikkei a légèrement augmenté au cours de la session matinale de mardi, les investisseurs ayant privilégié les valeurs de rendement aux semi-conducteurs et autres actions de haute technologie, tandis qu'un yen en perte de vitesse a continué à soutenir les valeurs liées à l'exportation.

Le Nikkei était en hausse de 0,51% à 39 001,39 à la mi-journée, tandis que le Topix plus large a grimpé de 1,44% à 2 779,59.

Le géant américain des semi-conducteurs Nvidia a chuté pour la troisième fois lundi, tandis que l'indice des valeurs des puces a terminé en baisse de 3,02%, atténuant le sentiment des investisseurs à l'égard des actions liées à l'intelligence artificielle et aux puces au cours des heures de négociation en Asie.

Les actions de Disco Corp ont baissé de 5,3 % pour être les plus grands perdants en pourcentage, et Tokyo Electron a chuté de 2,5 % pour enlever 86 points à l'indice de référence.

SoftBank Group, investisseur de start-ups axées sur l'intelligence artificielle, a glissé de 1,7 % pour devenir le deuxième plus gros perdant.

Mais un yen plus faible a continué à soutenir les actions liées à l'exportation qui ont tendance à bénéficier d'une monnaie nationale molle, qui a oscillé près d'un plus bas de 34 ans de 160,245 pour un dollar.

Dans le même temps, les investisseurs ont privilégié les valeurs de rendement par rapport aux valeurs de croissance, générant des gains généralisés dans le secteur financier, ce qui a contribué à la hausse du Nikkei.

Les banques ont progressé de 3,5 % pour mener les gains du secteur, suivies de près par les compagnies d'assurance et les sociétés de valeurs mobilières, toutes deux en hausse d'environ 3,3 %.

"Le Nikkei est un marché plus orienté vers la valeur, et les investisseurs pourraient se rééquilibrer à l'approche de la fin du trimestre pour s'exposer à la partie la plus faible du marché", a déclaré Charu Chanana, stratège de marché mondial et responsable de la stratégie de change chez Saxo.

"Une approche sélective et ascendante des actions japonaises pourrait être intéressante à partir de maintenant, car les risques d'appréciation du yen s'intensifient au second semestre."

Parmi les valeurs financières, Daiwa Securities Group a bondi de 4,2 %, Mitsubishi UFJ Financial Group a gagné 4,1 % et Resona Holdings a augmenté d'environ 4 %.

Les actions de Mizuho Financial Group ont augmenté de 3,7 %.

Parmi les autres valeurs individuelles, le constructeur automobile et poids lourd de l'indice, Toyota Motor, a progressé de 3,8%. (Reportage de Brigid Riley ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)