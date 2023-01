Le PDG de Toyota, Akio Toyoda, se retire après 14 ans à la tête de l'entreprise.

Voici une chronologie des principaux événements et jalons de l'histoire de Toyota sous la direction de Toyoda, le petit-fils du fondateur de l'entreprise, âgé de 66 ans.

" CRISE APRÈS CRISE "

En juin 2009, Toyoda est devenu le président de l'entreprise que son grand-père Kiichiro a fondée en 1937, en remplacement de Katsuaki Watanabe. Akio était le premier membre de la famille Toyoda à prendre la barre depuis 1995.

Sa nomination est intervenue alors que le constructeur automobile le plus rentable et le plus précieux du monde, qui valait alors 115 milliards de dollars, a annoncé sa première perte depuis des décennies, après que la crise financière mondiale l'ait contraint à mettre au ralenti les nombreuses usines qu'il avait construites au cours d'une décennie d'expansion incessante.

Il s'est engagé à sortir l'entreprise de la pire récession de son histoire, à apporter une plus grande transparence à sa culture d'entreprise tentaculaire et à ramener l'entreprise "à l'essentiel", à savoir construire des voitures qui rendent les gens heureux.

À peine six mois plus tard, l'entreprise a plongé dans sa pire crise de qualité depuis des décennies. Toyota a dû faire face à une tempête de critiques sur la lenteur de sa réponse au rappel de millions de voitures pour vérifier les accélérateurs défectueux aux États-Unis.

La crise de la sécurité, qui a forcé Toyoda à témoigner devant le Congrès en 2010, a menacé la réputation de Toyota et son succès continu sur son marché le plus rentable.

Toyoda a déclaré jeudi que son mandat à la tête de l'entreprise avait commencé par "crise après crise".

Les années suivantes, il a dû lutter contre les perturbations causées par le tremblement de terre et le tsunami de 2011 dans le nord du Japon.

LENTEUR DE L'ADOPTION DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Au cours de ses plus de dix ans à la tête de l'entreprise, M. Toyoda a également présidé aux destinées du constructeur automobile pendant une période de changements intenses dans l'industrie automobile et d'incertitude croissante quant à la manière dont les anciens constructeurs automobiles tels que Toyota peuvent relever le défi des nouveaux challengers - et souvent plus agiles - tels que Tesla.

Toyota a déclaré que les combustibles fossiles, et non les moteurs à combustion interne, sont le problème. En plus des hybrides qu'elle a popularisés il y a plus de vingt ans avec la Prius, elle défend également la technologie de l'hydrogène, bien que celle-ci n'ait pas encore connu le même succès que les véhicules électriques à batterie (BEV).

Toyoda a défendu sa stratégie et ses plans de développement de véhicules électriques, qui ont été critiqués par certains groupes environnementaux et investisseurs qui souhaitent que l'entreprise agisse plus rapidement pour adopter les BEV.

"Tout comme les voitures entièrement autonomes que nous étions tous censés conduire à l'heure actuelle, les BEV vont simplement prendre plus de temps à devenir courants que les médias voudraient nous le faire croire", a déclaré Toyoda à des concessionnaires aux États-Unis à la fin de l'année dernière.

Il a déclaré à l'époque que "jouer pour gagner signifie jouer avec toutes les cartes du jeu - et pas seulement quelques-unes. C'est donc notre stratégie et nous nous y tenons".

Toyoda a comparé le constructeur automobile à un "grand magasin" vendant une variété de véhicules à des clients ayant des besoins différents, et a déclaré que sa vision d'entreprise "est de fournir la liberté de mobilité pour tous ... et nous ne voulons laisser personne derrière."

Son approche de "grand magasin" a toutefois eu un coût élevé.

Tesla a réalisé un bénéfice net de 9 000 dollars par véhicule au cours du dernier trimestre, soit plus de sept fois le chiffre comparable pour Toyota au troisième trimestre.