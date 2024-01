L'unique distributeur thaïlandais de BYD, le plus grand fabricant de véhicules électriques au monde, triplera le nombre de ses concessionnaires en Thaïlande en deux ans, a-t-il déclaré, contribuant ainsi à consolider la position dominante du constructeur automobile chinois sur son principal marché à l'étranger.

BYD a dépassé Tesla en tant que premier constructeur mondial de véhicules électriques au quatrième trimestre de l'année dernière, et l'expansion en Thaïlande souligne sa poussée mondiale - en particulier sur les marchés où son rival américain n'est pas encore devenu un fournisseur majeur - alors que la croissance des ventes de véhicules électriques ralentit sur son marché d'origine, la Chine.

Rever Automotive, le distributeur qui a contribué au lancement de BYD en Thaïlande fin 2022, ajoutera 200 concessionnaires d'ici fin 2025, élargira son offre de véhicules commerciaux et entrera dans de nouveaux segments de voitures particulières, a déclaré le PDG Pratarnwong Phornprapha à Reuters.

"D'ici la fin de l'année, nous en aurons 200. Et l'année suivante, nous prévoyons d'en avoir 100 de plus", a déclaré M. Pratarnwong.

"Je pense qu'un chiffre d'environ 300 est sain pour nous.

Rever compte actuellement une centaine de points de vente, ce qui fait de BYD le constructeur automobile dominant sur le marché thaïlandais des véhicules électriques, qui connaît une croissance rapide, avec une part de marché de 40 %, selon M. Pratarnwong.

BYD a vendu un total de 3 millions de véhicules de tourisme en 2023, dont plus de 90 % sur le marché chinois, selon les données de la China Passenger Car Association. Les ventes à l'étranger se sont élevées à environ 242 000 unités.

La Thaïlande a représenté environ 20 % des ventes internationales de BYD au troisième trimestre, selon le cabinet d'études Counterpoint, conservant ainsi sa place de premier marché étranger du constructeur automobile, qui y investit également 17,9 milliards de bahts (504 millions de dollars) pour construire une usine dont l'ouverture est prévue cette année.

Les ventes de VE en Thaïlande représentaient un peu plus de 7 % de l'ensemble des ventes de véhicules de tourisme dans le pays au troisième trimestre 2023, selon les données de Counterpoint, mais il s'agit de l'un des marchés de VE à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est, grâce aux subventions et aux politiques gouvernementales.

À la fin de l'année dernière, le gouvernement thaïlandais a approuvé un ensemble de subventions réduites pour l'industrie des VE, bien qu'offrant toujours jusqu'à 100 000 bahts (2 764 $) par véhicule et des droits d'importation et des taxes d'accise moins élevés.

Dans l'ensemble, la Thaïlande prévoit de convertir environ 30 % de sa production annuelle de 2,5 millions de véhicules en VE d'ici 2030 et a attiré plus de 1,44 milliard de dollars d'investissements de la part d'entreprises automobiles chinoises.

SURPASSANT

BYD a surpassé les autres constructeurs automobiles sur le marché des VE en Asie du Sud-Est, grâce à des partenariats avec des distributeurs locaux et à des modèles abordables tels que le SUV Atto 3, qui a été la voiture électrique la plus vendue dans la région au troisième trimestre.

Jeudi, l'entreprise a dévoilé trois modèles de véhicules électriques à batterie en Indonésie, la plus grande économie d'Asie du Sud-Est, où BYD prévoit également d'investir 1,3 milliard de dollars dans une usine d'assemblage.

En Thaïlande, ses efforts pour élargir son offre de produits devraient poser un défi à ses rivaux japonais, notamment Toyota Motor Corp, qui dominent depuis longtemps le marché automobile du pays.

"En gros, je pense que nous devons nous lancer dans les monospaces, les SUV de plus grande taille, les berlines de plus petite taille et les berlines de plus grande taille", a déclaré M. Pratarnwong, en faisant référence aux véhicules utilitaires polyvalents et sportifs et en soulignant la nécessité d'élargir l'offre de BYD.

Rever propose actuellement trois modèles de BYD EV en Thaïlande : la berline Seal, le SUV Atto 3 et la voiture à hayon Dolphin.

Au-delà des voitures particulières, Rever cherche à s'implanter dans les flottes commerciales en utilisant les véhicules et la technologie de BYD, notamment pour les taxis, les camions et camionnettes de courte distance et les bus.

La Thaïlande comptait plus de 81 000 taxis enregistrés en septembre 2023, selon les données du gouvernement, et Rever vise à s'approprier 40 % des nouveaux véhicules entrant sur ce marché, a déclaré M. Pratarnwong.

Rever propose également la camionnette BYD T3 pour les livraisons sur des distances limitées qui ont augmenté pendant la pandémie de COVID-19, a déclaré Pratarnporn Phornprapha, vice-PDG de Rever.

"Il y a beaucoup de livraisons sur de courtes distances", dit-elle. "C'est un gros morceau sur lequel nous voulions nous concentrer.

Pratarnwong et Pratarnporn sont des frères et sœurs issus de la famille Phornprapha qui a créé le Siam Motors Group (SMG), lequel a contribué au développement de l'industrie automobile thaïlandaise. Pratarnwong a déjà déclaré que Rever était indépendant de SMG.

Une filiale de Rever construit également une usine de production d'autobus qui utilisera la technologie BYD, le premier châssis devant être mis en service au troisième trimestre, a indiqué M. Pratarnwong.

"Cette année sera celle où nous attaquerons véritablement le marché commercial", a-t-il déclaré.

(1 $ = 35,5300 bahts) (Reportage de Devjyot Ghoshal et Chayut Setboonsarng ; Rédaction de Miyoung Kim et Tom Hogue)