Le Japon continuera à surveiller de près le marché des changes et à prendre toutes les mesures nécessaires contre les mouvements désordonnés des devises, a déclaré mardi le ministre des finances, Shunichi Suzuki, après avoir reconnu que Tokyo était intervenu récemment pour enrayer la faiblesse du yen.

Les commentaires de M. Suzuki font suite à la publication vendredi de données du ministère des finances montrant que les autorités ont dépensé 9,79 trillions de yens (62,2 milliards de dollars) pour intervenir sur le marché afin de soutenir le yen au cours du mois dernier, a indiqué M. Suzuki.

"L'intervention a été menée pour faire face à une volatilité excessive due à des mouvements spéculatifs sur le marché des devises", a déclaré M. Suzuki, lors d'une conférence de presse régulière après la réunion du cabinet.

"Nous pensons qu'elle a eu un certain effet de ce point de vue", a-t-il ajouté. C'est la première fois que des responsables japonais confirment publiquement que Tokyo est intervenu sur le marché des changes fin avril et début mai.

"Le gouvernement continuera à suivre de près l'évolution du marché des changes et à prendre toutes les mesures possibles", a ajouté le ministre des finances.

Interrogé sur l'élargissement du scandale des tests de sécurité, qui a contraint Toyota Motor et Mazda à interrompre les livraisons de certains véhicules, M. Suzuki s'est dit préoccupé par la possibilité d'une réduction importante de la production automobile à l'avenir.

"L'arrêt de la production automobile a un impact très important sur l'économie japonaise", a-t-il déclaré, notant que les précédents arrêts de production avaient eu un impact négatif sur la croissance du produit intérieur brut au premier trimestre.

"Nous suivrons de près l'évolution de l'impact. (Reportage de Makiko Yamazaki et Satoshi Sugiyama ; Rédaction de Jacqueline Wong et Shri Navaratnam)